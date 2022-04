L’Aquila, Consiglio comunale, sedute il 20 e 22 aprile

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner a riunirsi il 20 e il 22 aprile, in entrambi i casi alle 9.30 a palazzetto dei Nobili – precisa il comunicato. Lo rende noto il presidente dell’Assemblea, Roberto Tinari.

Mercoled 20 aprile l’Aula esaminer la variante al piano regolatore generale per i lavori di ampliamento del cimitero di Santi di Preturo e la modifica al regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e per la concessione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche, in particolare per il funzionamento della consulta per lo sport.

All’ordine del giorno anche cinque cambi di destinazione d’uso per immobili a Sassa (da artigianale a commerciale), ad Arischia (da artigianale a commerciale), 2 all’Aquila (da artigianale a residenziale e da direzionale a sanitaria a commerciale) e nel nucleo industriale di Pile (da artigianale a commerciale).

Nella seduta di venerd 22 aprile sar discussa invece la proposta di deliberazione riguardante la regolamentazione per l’uso temporaneo di aree e immobili – Inoltre saranno vagliati 5 provvedimenti per l’autorizzazione al rilascio del permesso di costruire nel centro storico dell’Aquila e 5 cambi di destinazione d’uso: da industriale a commerciale per la vendita di automobili a Bazzano, da artigianale a commerciale a Sant’Elia, da ex edificio scolastico a residenziale a San Gregorio, da direzionale a residenziale all’Aquila, da direzionale a socio sanitaria a Sassa – viene evidenziato sul sito web. All’esame del Consiglio anche il progetto di ristrutturazione di una media struttura di vendita con ampliamento di un locale commerciale a Bazzano, un intervento costruttivo in area peep a Colle di Preturo e la riqualificazione urbana di un manufatto artigianale dismesso, con la demolizione, ricostruzione e trasformazione in residenziale a Coppito –

