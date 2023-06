L’Aquila, Consiglio comunale: segui la diretta on line

- Advertisement -

Ora in diretta streaming la seduta del Consiglio comunale, in corso presso la sala Sandro Spagnoli dell’Emiciclo, trasmessa sulla web Tv istituzionale

L’Assemblea si tiene oggi in seconda convocazione per l’esame di due documenti non votati nella scorsa seduta, vale a dire gli ordini del giorno “La priorit? nella ricostruzione degli edifici scolastici” (Giannangeli – L’Aquila Coraggiosa – e altri) e “Dimensionamento scolastico” (Albano e Palumbo, Pd).

I lavori proseguiranno poi in prima convocazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono previste inizialmente quattro interrogazioni: Ripristino e riapertura del Ponte Raiale in localit? Paganica e Criticit? riguardanti la gestione delle politiche del personale (Romano, L’Aquila Nuova), Fondi Restart (Albano e Palumbo) e Lavori di recupero del Teatro comunale e di altri luoghi di cultura cittadini (Tomassoni – Il Passo possibile – e altri).

A seguire, l’Aula sar? chiamata a discutere su due ordini del giorno – Uno riguarda la riattivazione del tavolo tecnico di concertazione relativo alla pianificazione delle risorse Restart (Albano e Palumbo), l’altro la Sicurezza stradale, attraversamenti pedonali nei pressi degli edifici scolastici (Rotellini, L’Aquila Coraggiosa).

Infine, l’esame di tre le delibere all’ordine del giorno: la valutazione del progetto di demolizione e ricostruzione dell’ex Centro di calcolo dell’Universit? (tra via Forcella e via Pavone), il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) e il regolamento per la disciplina dei pascoli comunali.

