L’Aquila, Consiglio comunale, sostegno ai lavoratori della società appaltatrice dell’Adsu Santangelo: “Capigruppo allargata a tutti i consiglieri per ascoltare le problematiche” “Seduta odierna proficua”

Al termine dei lavori, il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato una mozione con la quale l’Aula impegna il sindaco a costituire un tavolo permanente su “L’Aquila citt? universitaria” tra Comune, Regione e Azienda per il diritto allo studio (Adsu), organizzazioni sindacali e associazioni studentesche, con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio, di migliorare i servizi sul territorio e di fare chiarezza sui lavoratori dei servizi connessi – precisa il comunicato. Con il documento viene inoltre chiesto l’impegno ad attivare presso Regione Abruzzo e Adsu per la ricostruzione della casa dello studente, con un numero di posti letto non inferiore a 300.

A seguito dell’approvazione della mozione, la conferenza dei Capigruppo ha incontrato i lavoratori che gestiscono i servizi accessori della residenza degli studenti, in considerazione dei rischi di perdita del posto che gli stessi corrono per via della soppressione di alcuni di tali servizi – aggiunge la nota pubblicata. “Una conferenza allargata a tutto il Consiglio comunale – ha precisato il presidente dell’Assemblea, Roberto Santangelo – per dimostrare la solidariet? di tutta l’assise civica e per ascoltare le difficolt? cui vanno incontro molte delle maestranze impiegate nei servizi dell’Adsu con l’eliminazione di alcune mansioni, quali il portierato, per effetto del prossimo spostamento della residenza universitaria dalla ‘Campomizzi’ in un immobile messo a disposizione dell’Ater”.

“Un ulteriore passo per sensibilizzare chi di dovere ad affrontare proficuamente tale situazione – ha aggiunto Santangelo – che si aggiunge all’approvazione unanime della mozione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’azione per impedire che si possa compromettere l’occupazione di chi lavora in questi servizi deve essere forte e comune”.

Il presidente del Consiglio comunale ha inoltre espresso soddisfazione per l’andamento complessivo dei lavori odierni “nel corso dei quali – ha osservato Roberto Santangelo – ? stato dato l’ok a provvedimenti molto importanti, tra cui il bilancio consolidato e alle tre pratiche urbanistiche, che contribuiscono a rendere sempre pi? marcato il percorso della ricostruzione post terremoto”.

