L’Aquila, Consiglio comunale, venerdì la quarta variazione di bilancio e la prima parte del Dup

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi dopodomani, venerd? 28 novembre, alle 10.30, in seduta di prima convocazione, nella sala Tullio De Rubeis della residenza municipale del Comune, palazzo Margherita, piazza Palazzo – recita il testo pubblicato online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – L’Assemblea sar? chiamata ad approvare la quarta variazione del bilancio di previsione 2025-2027 e la parte descrittiva della sezione strategica ed operativa (prima parte) del documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2026-2028.All’ordine del giorno anche due interrogazioni: “Stato dell’arte e tempistiche dell’intervento in via Abruzzo/via Matteo da Leonessa – condominio ‘il Bosco’ e criticit? infrastrutturali della localit? Torretta” (Lorenzo Rotellini, Avs) e “Amphisculture a Collemaggio” (prima firmataria, Stefania Pezzopane, Pd). In discussione anche l’interpellanza di Paolo Romano (L’Aquila nuova) “Stato di attuazione della lettera di intenti tra il Comune dell’Aquila e Invimit Sgr SpA per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale e dei complessi del Progetto Case”.Quattro gli ordini del giorno previsti tra gli argomenti da trattare – “Opere pubbliche ‘a rete’ – incentivazione cantieri su turni” (gruppo Il Passo possibile); “Riconoscimento della Municipalit? al giovane Pastry Chef aquilano Federico Marrone, in segno di stima e gratitudine per i prestigiosi risultati conseguiti per il contributo dato alla promozione della citt? dell’Aquila” (Rotellini); “Intitolazione ad Antonello Sipari della nuova biblioteca regionale per bambini” (Pezzopane e Romano); “Recupero dell’area sita in L’Aquila tra Nizza e via San Basilio” (Romano).All’ordine del giorno anche la mozione “Introduzione del parere obbligatorio del Mobility Manager d’Area nelle procedure di autorizzazione delle cantierizzazioni e occupazioni di suolo pubblico che comportano riduzione di parcheggi o modifiche alla viabilit?”, che vede come primi sottoscrittori Gianni Padovani (99 L’Aquila) ed Enrico Verini (Azione).In allegato l’ordine del giorno completo – recita il testo pubblicato online. La proposta di deliberazione riguardante la quarta variazione di bilancio sar? preliminarmente esaminata dalla prima commissione consiliare, Programmazione e Bilancio, sempre dopodomani, 28 novembre, alle 8.30 in prima e alle 9 in seconda convocazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo comunica il presidente, Livio Vittorini.

