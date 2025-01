L’Aquila, Consiglio comunale, venerdì prossimo prima riunione del 2025

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi venerd? 17 gennaio, per la prima riunione del 2025.All’ordine del giorno, l’approvazione dei progetti per i lavori finalizzati alla realizzazione di una variante alla strada provinciale “Amiternina” in corrispondenza dell’abitato di Sassa e di due nuovi loculari nel cimitero di Bagno – aggiunge testualmente l’articolo online. In discussione anche un mutamento di destinazione d’uso e alienazione di terreni demaniali a San Vittorino e l’adesione del Comune alla fondazione Gazzetta Amministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. Previste due interrogazioni: “Adempimenti Anac e Corte dei conti per procedure di gara e rotazione degli incarichi negli appalti” (Stefania Pezzopane, Pd, e altri) e “Alloggi equivalenti del Comune dell’Aquila” (Lorenzo Rotellini, L’Aquila coraggiosa). Tra gli argomenti anche l’interpellanza del gruppo Il Passo possibile riguardante il progetto definitivo in variante al piano regolatore per la ricostruzione della scuola d’infanzia e primaria di Pianola e per la realizzazione della rotatoria di accesso alla scuola in questione, in corrispondenza dell’intersezione con la strada provinciale Mausonia – si apprende dal portale web ufficiale. Due gli ordini del giorno che saranno esaminati dall’Aula – “Ulteriori misure in merito al piano acustico del Comune sulla zona di San Vittorino e nel centro storico cittadino” (Paolo Romano, L’Aquila nuova, e Rotellini) e “Riconoscimento dello stato di Palestina” (Simona Giannangeli e Rotellini, L’Aquila coraggiosa).L’ordine del giorno della seduta consiliare ? allegato – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it