L’Aquila, Consiglio comunale, via libera a mozione per istituzione garante anziani. Approvata la variante urbanistica per la realizzazione del parcheggio a viale della Croce Rossa

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Prevede l’istituzione del garante dei diritti delle persone anziane del Comune dell’Aquila la mozione approvata stamani dal Consiglio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inizialmente proposto dai consiglieri Leonardo Scimia, Daniele Ferella e Fabio Frullo, capigruppo rispettivamente di Fdi, Lega e Udc, il documento ? stato sottoscritto anche da Alessandro Maccarone, capogruppo di L’Aquila protagonista, e attribuisce a questa figura compiti di tutela, promozione dei diritti, ascolto delle segnalazioni e monitoraggio dei servizi per la terza et? in raccordo con le istituzioni e gli enti del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Una volta nominato con i criteri e le modalit? individuate dalla giunta comunale e a seguito di avviso pubblico, l’amministrazione attiva sar? impegnata, secondo quanto riportato nella mozione, a istituire un tavolo permanente, in collaborazione con lo stesso garante, per individuare, con le realt? associative, il terzo settore, gli enti sociosanitari e gli uffici comunali, le priorit? di intervento e per rafforzare le reti di promozione e supporto a beneficio della popolazione anziana del territorio – riporta testualmente l’articolo online. La mozione ? passata con 16 voti favorevoli (Fdi, L’Aquila protagonista, Lega e Udc), mentre si sono astenuti consiglieri dei gruppi Pd, L’Aquila coraggiosa, L’Aquila nuova e gruppo misto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Consiglio comunale ha inoltre approvato e dichiarato efficace la variante urbanistica per la realizzazione di un parcheggio pubblico lungo viale della Croce Rossa con impianto di risalita meccanizzato verso il centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Via libera inoltre alle deliberazioni riguardanti l’autorizzazione al rilascio di un permesso per costruire in deroga di un fabbricato nel centro storico e all’adozione di una variante al piano regolatore per alcuni terreni periferici.Unanime il consenso per l’ordine del giorno (prima firmataria, Claudia Pagliariccio, Fdi, con emendamento sottoscritto da Gianni Padovani, 99 L’Aquila, e dai gruppi di opposizione) per attribuire alla Gs Pallacanestro L’Aquila un riconoscimento, con relativo premio, allo scopo di celebrare la stella d’argento al merito sportivo “concessa – ? scritto nel documento – al pi? antico sodalizio cestistico del capoluogo d’Abruzzo tuttora esistente e la sua ultracinquantennale attivit?”.L’assemblea ha invece respinto la proposta di ordine del giorno (prima firmataria, Simona Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa) finalizzato al sostegno alla proposta di legge sulle misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identit? di genere (cosiddetto disegno di legge Zan). Il documento ha ottenuto 10 voti favorevoli (Pd, L’Aquila coraggiosa, 99 L’Aquila, L’Aquila nuova, Avs, il Passo possibile, gruppo misto) e 17 contrari (Fdi, L’Aquila protagonista, Lega, Udc).La seduta integrale del Consiglio ? pubblicata sul canale di Youtube del Comune, a questo indirizzo https://www.youtube – si apprende dalla nota stampa. com/watch?v=zU0eFZUNMK8 .

