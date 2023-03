L’Aquila, Consiglio comunale, via libera a odg contro la violenza sulle donne in Iran e Afghanistan

- Advertisement -

La promozione di iniziative sui diritti negati nei confronti delle donne, delle ragazze e delle bambine in Iran e Afghanistan, coinvolgendo i soggetti attivi del territorio e in particolare le scuole, e l’intitolazione di una strada alle donne vittime “del terrorismo di Stato o che hanno combattuto per la libert? e la democrazia, per i diritti delle donne”. Sono questi alcuni degli impegni chiesti al sindaco Pierluigi Biondi e all’assessore alle Pari opportunit?, Ersilia Lancia, da un ordine del giorno approvato stamani all’unanimit? dal Consiglio comunale dell’Aquila – Il documento, firmato da consigliere e consiglieri di tutti i gruppi dell’Aula, prevede inoltre l’attivazione di campagne di sensibilizzazione sulla problematica in questione, il coinvolgimento delle donne rifugiate afghane o testimoni del regime iraniano, e l’inoltro dell’ordine del giorno all’ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran, esprimendo solidariet? alle donne iraniane e al popolo iraniano che manifesta pacificamente per la salvaguardia delle libert? fondamentali – precisa il comunicato. E’ chiesto l’invio del documenti e ai presidenti del Consiglio, dei due rami del Parlamento italiano, del Parlamento e della Commissione europea perch? sia promossa una moratoria tesa a inserire gli autori delle violenze nella lista dei terroristi internazionali.

In occasione della Giornata internazionale della donna, prima dell’apertura dei lavori, in Aula ? intervenuta Shaed Sholeh, rappresentante dell’Associazione delle donne democratiche iraniane, illustrando la drammatica situazione che si sta vivendo in questi periodi nel suo Paese natale, a causa delle violenze di cui sono oggetto i manifestanti e le donne in particolare – Un’iniziativa che rientrava nel programma “Marzo in rosa”, promosso dall’assessorato comunale alle Pari opportunit?.

Il Consiglio ha quindi convalidato l’elezione del consigliere Gianni Padovani che, per effetto di una recente sentenza del Tar, ha preso posto nell’Assemblea al posto di Eva Fascetti, costituendo il monogruppo “99 L’Aquila”.

Approvato anche un altro ordine del giorno sulle iniziative per i 75 anni della Costituzione della Repubblica italiana (presentato da Livio Vittorini, Fdi). Il documento impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi, d’intesa con gli uffici scolastici regionale e provinciale, per la partecipazione nelle scuole a una o pi? lezioni del progetto “L’ora della Costituzione”, promuovendo anche una giornata di riflessione sulla Carta costituzionale e donando una copia della Costituzione alle 311 ragazze e ai 314 ragazzi che hanno compiuto o compiranno 18 anni durante il 2023.

Via libera anche a due delibere con le quali il Consiglio ha aggiornato due precedenti provvedimenti di recepimento delle leggi regionali 49 del 2012 e 40 del 2017. “Con questi atti – ha spiegato l’assessore alle Politiche urbanistiche e all’Edilizia, Francesco De Santis – il governo cittadino fornisce a tutti gli aquilani, sull’intero territorio, e quindi sia in citt? che nelle frazioni, l’opportunit? di realizzare interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente – I provvedimenti nascono in sinergia, per proseguire la missione dell’amministrazione di centro destra di combattere in citt? il consumo del suolo selvaggio, e dando l’opportunit? a tanti cittadini e a piccole attivit? commerciali di riqualificare e ottimizzare gli spazi gi? esistenti”.

L’Aula ha inoltre approvato il progetto per la ristrutturazione edilizia di Palazzo Franchi Fiore in via Sassa, nel centro storico dell’Aquila, in deroga alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, demandando al settore comunale competente il rilascio del permesso per costruire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

