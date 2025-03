L’Aquila, Consiglio comunale, via libera a odg su sanità

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Impegna il sindaco a definire, insieme all’Asl della provincia dell’Aquila e alla Regione Abruzzo, le modalit? di estinzione del debito relativo alle prestazioni erogate nella struttura dell’ex Onpi, a continuare a sostenere i sindaci dell’Alta Valle dell’Aterno per il rientro della RSA di Montereale nella sua sede originaria, entro tempi congrui e, in qualit? di presidente del comitato ristretto dei sindaci, a favorire la risoluzione del contenzioso tra l’ASL1 e le societ? fornitrici di servizi tutelando i lavoratori coinvolti, l’ordine del giorno approvato stamani dal Consiglio comunale dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Il documento – originariamente sottoscritto dai capigruppo di Lega, Daniele Ferella, Fdi, Leonardo Scimia, e Udc, Fabio Frullo, ed emendato dai gruppi Il Passo Possibile, Azione e 99 L’Aquila – ? stato approvato con 21 voti a favore e 6 contrari – L’assenso all’ordine del giorno ? venuto dai gruppi di Fdi, Lega, Udc, Civici e indipendenti per Biondi, 99 L’Aquila, Forza Italia, Azione, mentre si sono dichiarati contro i gruppi Pd, L’Aquila coraggiosa, L’Aquila nuova e Avs.Previsti nel documento anche altri impegni da parte dell’amministrazione attiva, tra cui la conoscenza del piano per la riduzione delle liste d’attesa predisposto dall’Asl; la richiesta di una verifica puntuale delle cartelle esattoriali emesse e da emettere per le prestazioni sanitarie prenotate; l’interlocuzione tra Asl e Comune per promuovere e favorire l’implementazione, da parte dell’azienda sanitaria, dei servizi digitali per la prenotazione, la disdetta ed il pagamento delle prestazioni sanitarie, semplificando l’accesso ai servizi e riducendo l’afflusso presso il centro unico di prenotazione, abilitando lo stesso al rilascio di un certificato di avvenuta disdetta per gli utenti che rinunciano a una prenotazione gi? effettuata; la richiesta presso la Regione Abruzzo per una pi? equa ripartizione del fondo sanitario in quanto quella aquilana ? un’ “area territorialmente svantaggiata” e la possibilit? di costituire una societ? in house a tutela dei dipendenti delle ditte fornitrici di servizi.La seduta odierna si ? svolta con la formula della seduta aperta, ossia con interventi di esponenti di istituzioni e organizzazioni a vario titolo, invitati per l’occasione – In particolare, sono intervenuti il segretario generale della Cgil, Francesco Marrelli, la presidente dell’istituzione Centro servizi anziani (che, per conto del Comune, gestisce l’immobile dell’ex Onpi), Daniela Bafile, i consiglieri regionali Carla Mannetti e Pierpaolo Pietrucci, il senatore Michele Fina e i direttori generale e sanitario dell’Asl 1 Abruzzo, Ferdinando Romano e Alfonso Mascitelli.Su richiesta del presidente della terza commissione consiliare, Fabio Frullo, ? stata posta in votazione e approvata all’unanimit? anche una mozione firmata dal consigliere medesimo su incarico della commissione stessa, finalizzata all’istituzione di un tavolo di confronto tra Asl e Comune dell’Aquila sulla questione del trasferimento della riabilitazione territoriale dalla sede di Collemaggio ai locali denominati G8 dell’ospedale San Salvator e a valutare, insieme al settore Patrimonio del Comune, la possibilit? di mettere a disposizione dell’Asl degli spazi idonei per questo servizio – riporta testualmente l’articolo online. E’ stato invece respinto un altro ordine del giorno proposto dai gruppi Pd, Avs, L’Aquila Coraggiosa e L’Aquila Nuova, con il quale si proponeva di intervenire presso la Regione Abruzzo per scongiurare l’aumento della tassazione regionale, di richiedere le dimissioni del direttore generale dell’Asl, del presidente della Regione e dell’assessore regionale alla Salute, nonch? di intervenire presso l’Asl per mettere in campo ogni azione istituzionale utile a tutelare i lavoratori delle ditte coinvolte nel contenzioso con le ditte fornitrici dei servizi di pulizia e di manutenzione, tenendo conto che “l’attuale situazione – ? scritto nel documento – generatasi tra Asl e ditte in questione espone a rischio 70 posti di lavoro”.I tre documenti – l’ordine del giorno e la mozione approvati e l’ordine del giorno respinto – sono allegati.L’intera seduta consiliare ? pubblicata sul canale youtube del Comune, a questo indirizzo:https://www.youtube – si apprende dalla nota stampa. com/watch?v=XjaTCOX8yAM&t=16280s .

