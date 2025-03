L’Aquila, Consiglio comunale, via libera a ordine del giorno nella giornata dei diritti della donne

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Prevedono un concorso di idee per le scuole per raccontare la figura delle donne attraverso le varie forme artistiche e la promozione della certificazione della parit? di genere i due ordini del giorno approvati all’unanimit? oggi dal Consiglio comunale dell’Aquila – L’assemblea della municipalit? del capoluogo abruzzese si ? riunita in occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne e si ? svolta con la formula della seduta aperta, con interventi da parte di rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare, durante i lavori hanno preso la parola Maria Sacchetti vicepresidente del centro antiviolenza), Valentina Valleriani (associazione “Donne terremutate”), Ilaria Rosa (Donne Fuori genere), Michela Santoro (Soroptimist), Alessia Salvemme (presidente del consultorio Aied), Miriamo del Biondo (coordinamento ‘Bella ciao’ – Cgil), Rosa Pestilli e Sabrina Prioli (commissione pari opportunit? del consiglio regionale), Carmen Zonfa (presidente dell’ordine dei periti industriali provinciale), Laura Pizzorno (associazione Salute Donna).Successivamente le consigliere e i consiglieri comunali hanno discusso due proposte di ordini del giorno, entrambi, come detto, votati dall’Aula all’unanimit?.In uno – prime firmatarie Maura Castellani (Fdi) e Gloria Nardecchia (Udc) – l’amministrazione attiva viene impegnata a promuovere forme di sensibilizzazione e iniziative culturali dell’inclusione e dell’uguaglianza di genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra queste, un concorso di idee denominato “La donna dell’arte”, rivolto alle scuole secondarie di primo grado, attraverso il quale le studentesse e gli studenti potranno raccontare la figura femminile “sfidando gli stereotipi di genere e creando modelli positivi di relazione tra i sessi, trattando i temi della violenza e della resilienza e ispirando il cambiamento attraverso le molteplici forme ed espressioni artistiche, letterarie o multimediali”. Il documento chiede inoltre al sindaco e alle assessore al Sociale e alla Pari opportunit? di “valutare la possibilit? di una donazione alle scuole primarie dell’Aquila di un libro che racconti le donne del passato, della politica, dell’arte, della scienza, ma anche di donne contemporanee che hanno saputo inseguire e realizzare i propri sogni”.L’altro ordine del giorno, prime firmatarie Simona Giannangeli (L’Aquila Coraggiosa) e Stefania Pezzopane (Pd), impegna il sindaco e la giunta a porre in essere “iniziative riguardanti l’amministrazione comunale necessarie a ottenere la certificazione della parit? di genere, introdotta dalla legge 162 del 2021”, nonch? a promuovere le connesse misure “volte a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunit? di crescita” nei luoghi di lavoro, “alla parit? salariale a parit? di mansione, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternit? presso tutti gli enti comunali, le societ? partecipate, gli enti e le imprese che collaborano in varie forme con il Comune dell’Aquila”. Il documento inoltre chiede al Governo italiano di sostenere due obiettivi anche a livello internazionale, “il riconoscimento dell’apartheid di genere come crimine contro l’umanit? all’interno dei trattati internazionali e che tale crimine viene sistematicamente applicato in Afghanistan” e il “non riconoscimento del regime fondamentalista talebano, attivando fin da subito azioni di condanna”.I due ordini del giorno sono allegati.

