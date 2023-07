L’Aquila, Consiglio comunale, via libera a terza variazione di bilancio. Un concessionario si occuperà di investimenti e manutenzione dell’energia negli edifici comunali

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Ammonta a circa 30 milioni e mezzo di euro la ‘manovra’ della terza variazione al bilancio di previsione del Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Il Consiglio comunale ha approvato oggi la relativa delibera e l’assessore alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio, il vice sindaco Raffaele Daniele, ha fornito in Aula i dettagli sui flussi delle risorse della variazione in questione – si apprende dalla nota stampa. La gran parte dei fondi, circa 29 milioni e mezzo di euro, proviene dal Pnrr e dal fondo complementare e consentir? di finanziare, tra l’altro, la creazione del centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione presso il Comune dell’Aquila (20 milioni), di incrementare lo stanziamento per la rifunzionalizzazione, l’efficientamento energetico, la mitigazione della vulnerabilit? sismica degli edifici temporanei del comune (9 milioni che si aggiungono ai 60 gi? iscritti in bilancio), la realizzazione del polo scolastico di infanzia di Pile ‘Primo maggio’ e la demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia di Filetto, per complessivi 400mila euro; anche in questi ultimi due casi tali fondi vanno a incrementare gli stanziamenti gi? esistenti.

Le altre risorse provengono da contributi ministeriali, regionali e da entrate extratributarie e andranno a finanziare, tra i vari interventi, il potenziamento dei centri estivi, progetti europei e i lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana e ambientale di Fonte Cerreto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Consiglio ha inoltre ratificato la seconda variazione di bilancio, gi? approvata dalla Giunta – viene evidenziato sul sito web.

L’Assemblea ha inoltre dato il via libera al provvedimento che consentir? il reperimento del concessionario che si occuper? dell’efficientamento energetico e la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica comunale e degli edifici di propriet? dell’ente, compresi gli immobili del progetto Case – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sar? di 8 milioni di euro l’anno la base d’asta per l’affidamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Illustrando la delibera in aula, l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna, ha spiegato che il concessionario si occuper? di effettuare gli investimenti necessari per assicurare la dovuta manutenzione degli impianti, per la razionalizzazione e il contenimento della spesa, per il risparmio energetico, per il monitoraggio dei consumi e il potenziamento dei servizi esistenti.

