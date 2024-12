L’Aquila, Consiglio comunale, via libera a variazioni di bilancio. Approvata delibera per riduzione del consumo del suolo

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Ammonta a 366 milioni di euro, di cui 350 per la ricostruzione privata post terremoto del 2009, la quinta variazione del bilancio di previsione 2024-2026 del Comune dell’Aquila, approvata stasera dal Consiglio comunale su proposta del vicesindaco, Raffaele Daniele – si apprende dalla nota stampa. Tra le iniziative pi? importanti che l’amministrazione comunale conta di realizzare con i fondi reperiti con questa ‘manovra’, l’acquisizione dall’Asl dell’area dell’ex Inam, in via XX settembre, che sar? destinata a parcheggio pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul fronte delle politiche sociali, ? stato inserito un apposito capitolo di bilancio per finanziarie voucher destinati a soggetti disabili e in condizione di fragilit? sociale e per coprire, integralmente o in parte, le spese per la fruizione di corsi per attivit? sportive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Altro capitolo inserito nello strumento finanziario, quello per l’accoglienza dei pellegrini e per le iniziative relative all’anno Giubilare 2025.Via libera dall’Aula anche alla prima variazione del bilancio di previsione dell’istituzione Centro servizi anziani, l’organizzazione che, per conto del Comune, si occupa dei sostegni alla terza et? e gestisce la residenza dell’ex Onpi – aggiunge la nota pubblicata. Il milione di euro disponibile con questa operazione, i cui dettagli sono stati illustrati dall’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini, sar? utilizzato, tra l’altro, per migliorare sia la qualit? del servizio offerto agli ospiti della struttura sia per supportare le attivit? degli operatori che quotidianamente svolgono un lavoro molto importante a servizio di famiglie e della comunit?. In programma anche alcuni lavori, tra cui la ristrutturazione del teatro interno complesso, l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico e gli interventi sull’illuminazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oltre 200 particelle catastali relative a terreni, edificabili o con vincolo decaduto, saranno retrocesse a non edificabili per effetto del provvedimento che ha avuto l’ok dell’Aula in serata – si apprende dal portale web ufficiale. Presentando la deliberazione, l’assessore all’Urbanistica, Francesco De Santis, ha specificato che si tratta di un’operazione che non solo consente a tanti cittadini di non essere pi? soggetti all’imposta comunale dell’imu, che erano comunque tenuti a pagare nonostante, in buona parte dei casi, l’edificabilit? dei terreni non era materialmente utilizzabile, ma permette anche un significativo recupero del suolo – riporta testualmente l’articolo online. Il Consiglio comunale ha inoltre approvato il progetto per il recupero, la ristrutturazione e il miglioramento sismico del palazzo ex Ipab compreso tra via Sallustio, via Marrelli, via Cavour e piazza Palazzo, oggi di propriet? dell’Azienda servizi alla persona (Asp) dell’Aquila, quello per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via dell’Aquila a Onna (ringraziando altres? Fabrizio Pica Alfieri per la donazione di un terreno, passaggio indispensabile per l’attuazione del progetto), un permesso per costruire in deroga ai fini della demolizione e ricostruzione di un fabbricato a Tempera – si legge sul sito web ufficiale. Assenso dell’Aula anche per la parte descrittiva della sezione strategica ed operativa – parte prima – del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2025-2027 e due permute di immobili nell’ambito del progetto unitario di Santa Croce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Approvati anche una mozione e due ordini del giorno – riporta testualmente l’articolo online. La mozione (Enrico Verini, Azione, e Gianni Padovani, 99 L’Aquila) impegna il sindaco e la giunta, tra l’altro, “ad attivarsi rapidamente nei confronti di Prefettura, Questura e tutti i soggetti preposti e coinvolti al controllo del territorio per richiedere ai competenti Ministeri l’inserimento del Comune dell’Aquila eventualmente nelle operazioni per elevare il livello di controllo attraverso l’ausilio dell’Esercito italiano, come richiamato nelle leggi richiamate in premessa; la finalit? ? quella di garantire, ma senza “militarizzare” la Citt?, attraverso una pi? efficace azione di controllo e prevenzione dei fenomeni criminosi anche da parte dell’Esercito soltanto in circoscritte aree della Citt? a maggior rischio ovvero percepite a maggior rischio dai cittadini”.I due ordini del giorno concernono, rispettivamente, la condanna degli episodi avvenuti nel corteo di Roma del 23 novembre scorso in occasione della manifestazione per l’eliminazione della violenza sulle donne, e la richiesta all’amministrazione attiva di valutare la possibilit? di realizzare un parcheggio interrato unitamente al progetto per i lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’aggregato di palazzo Marrelli, nel quadro della deliberazione approvata dall’Aula – si apprende dal portale web ufficiale. Mozione e ordini del giorno sono allegati. Nuova mozione operazione strade sicure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. docxOrdine del giorno parcheggio interrato aggregato Marrelli.pdfOdg condanna dei fatti avvenuti durante il corteo di Roma – viene evidenziato sul sito web. pdf

