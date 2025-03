L’Aquila, Consiglio comunale, via libera ai parcheggi di viale della Croce Rossa e Onna

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato oggi il progetto, in variante urbanistica, per la realizzazione di un parcheggio lungo viale della Croce Rossa, con annesso ascensore che raggiunger? l’area di San Basilio, in centro storico – recita il testo pubblicato online. La deliberazione ? stata approvata con 17 voti a favore (i gruppi Fdi, Lega, Forza Italia, Civici e indipendenti per Biondi, Udc, gruppo misto), mentre l’opposizione ? uscita dall’Aula – si apprende dal portale web ufficiale. “Si tratta – ha spiegato l’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis – di un progetto di fattibilit? tecnico-economica per 152 posti auto, che beneficia di due linee di finanziamento per complessivi 6 milioni e mezzo di euro – riporta testualmente l’articolo online. Tre milioni e mezzo provengono dalla delibera Cipess 15 del 2024 e saranno utilizzati per l’area sosta, i restanti tre milioni sono il frutto del recupero di un contributo regionale a sostegno del contratto di quartiere II di diversi anni fa”.“Il parcheggio – ha proseguito De Santis – sar? multipiano e avr? una capienza rapportata alle prescrizioni della soprintendenza ai monumenti, visto che siamo a ridosso delle mura civiche, nonch? all’opportunit? di salvaguardare comunque la bellezza storica e architettonica delle mura, evitando un impatto eccessivo con la struttura da realizzare – Questo progetto ha inoltre una valenza particolare, essendo il frutto di un confronto altamente positivo, concreto e fattivo con l’universit? dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’impianto meccanizzato, che collegher? l’area sosta di viale della Croce Rossa a San Basilio, avr? come punto terminale proprio il polo accademico di quella zona, dove si trova la facolt? di Scienze umane e dove, a breve, ? previsto l’insediamento di quella di Economica – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo sar? quello di ridurre il congestionamento del traffico in quella parte della citt?, visto che studenti, docenti e operatori delle due unit? universitarie potranno utilizzare parcheggio e ascensore – recita la nota online sul portale web ufficiale. La procedura tecnico-amministrativa dovrebbe essere completata in modo tale da aprire il cantiere entro la fine del 2026, con il completamento dei lavori a distanza di un anno circa”.Via libera, all’unanimit?, anche al parcheggio pubblico nella frazione di Onna attraverso una variante urbanistica – si apprende dal portale web ufficiale. L’area sosta, come ha spiegato l’assessore De Santis esponendo la proposta di provvedimento, sar? realizzata – per effetto della donazione al Comune di Fabrizio Pica Alfieri – in via dell’Aquila, con un intervento di circa 150mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono previsti 40 posti auto – aggiunge testualmente l’articolo online. Approvate inoltre le delibere per due cambi di destinazione d’uso, da direzionale a servizi culturali per palazzo Farinosi Branconi, nel centro storico dell’Aquila, di propriet? della Bper, e da artigianale a commerciale di locali lungo la via Mausonia, nella frazione di Pianola – E’ stata infruttuosa invece la votazione sulla deliberazione riguardante la variazione delle categorie di opere e servizi pubblici, che prevede la realizzazione di un parcheggio presso l’ex caserma Rossi e la riqualificazione della viabilit? di viale Panella e via Parrozzani, con interventi sull’adiacente parco Polsinelli, area adiacente alla stessa ex struttura militare – si apprende dalla nota stampa. Il provvedimento ha ottenuto infatti 16 voti a favore (i gruppi Fdi, Lega, Forza Italia, Civici e indipendenti per Biondi, Udc, gruppo misto), mentre, con l’adunanza in prima convocazione, ne occorrevano 17. Non hanno partecipato al voto i gruppi di opposizione – La delibera sar? riproposta in occasione della prossima riunione consiliare – si apprende dalla nota stampa. La seduta ? stata poi interrotta per mancanza del numero legale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al momento del voto su un ordine del giorno presentato in mattinata per la condanna dei fatti occorsi nel convitto nazionale Domenico Cotugno e Licei annessi (prime firmatarie, Simona Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa, e Stefania Pezzopane, Pd), erano presenti 12 consiglieri.Sono stati rinviati gli ordini del giorno riguardanti la messa in sicurezza del tratto di strada della statale 17 bis in prossimit? di via Vasca Penta (Lorenzo Rotellini, Avs) e l’istituzione del servizio di infermeria scolastica per somministrazione di farmaci salvavita in caso di emergenza (Claudia Pagliariccio e Leonardo Scimia, Fdi), per approfondimenti rispettivamente nella prima e nella terza commissione consiliare – si apprende dalla nota stampa. Gli ordini del giorno, sia quelli rinviati che quello presentato stamani, sono allegati – precisa il comunicato. L’intera seduta del Consiglio comunale di oggi pu? essere rivista sul canale youtube del Comune, a questo indirizzo https://www.youtube – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com/watch?v=-KEx-qpDqHE&t=6895s .

