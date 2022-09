L’Aquila, Consiglio comunale, via libera al bilancio consolidato e alla ratifica della terza variazione

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani la proroga fino a fine anno del contratto di servizio con il Centro turistico del Gran Sasso, la societ? di propriet? del Comune che si occupa, tra l’altro, della funivia e degli impianti di risalita di Campo Imperatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “In questo modo – ha spiegato l’assessore alle Societ? partecipate, Paola Giuliani, illustrando in aula il provvedimento – il rapporto tra Centro turistico ed ente proprietario viene allineato all’anno solare e finanziario – recita il testo pubblicato online. In virt? di un emendamento proposto in prima commissione e recepito dal sindaco, il nuovo contratto avr? una durata di tre anni, pi? eventuali altri tre anni – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, in questo ultimo scorcio del 2022, in cui viger? la proroga, il Centro turistico dovr? presentare al Comune un piano industriale e strategico di carattere pluriennale, dove verranno definite dalla societ? le strategie competitive dell’azienda, le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici, i principali obiettivi economici e finanziari, le azioni che saranno intraprese per permettere il raggiungimento dei risultati attesi, le nuove iniziative e gli investimenti previsti e i relativi impatti sulle performance aziendali – aggiunge la nota pubblicata. In questo senso, l’amministrazione ? aperta a tutti i suggerimenti che dovessero pervenire dal Consiglio comunale ai fini di una redazione puntuale ed efficace del nuovo contratto di servizio”. Con lo stesso provvedimento, l’aula ha approvato il nuovo piano tariffario proposto dal Centro turistico, che tiene conto dei marcati rincari dei costi dei carburanti e dell’energia – viene evidenziato sul sito web.

Successivamente il Consiglio ha eletto i nuovi membri della commissione per l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d’assise e di corte d’assise d’appello – riporta testualmente l’articolo online. Componenti effettivi sono risultati i consiglieri Maria Luisa Ianni (Forza Italia) ed Elia Serpetti (Il Passo possibile), supplenti Gianluca Marinelli (Lega Salvini) e Lorenzo Rotellini (L’Aquila Coraggiosa).

Via libera anche al bilancio consolidato 2021 del gruppo Comune dell’Aquila – Lo strumento finanziario contempla il risultato di amministrazione nel suo complesso dell’ente, delle societ? partecipate e delle istituzioni strumentali – precisa il comunicato. Nel caso della Municipalit? capoluogo d’Abruzzo, le partecipate sono l’Ama, l’Afm, il Centro Turistico e il Sed (di propriet? del Comune al 100%), l’Asm (99%), la controllata ? il Gran Sasso Acqua (46,15%), oltre l’istituzione Centro servizio anziani – precisa la nota online. Il risultato di esercizio ammonta a un utile circa 6 milioni e 441mila euro – riporta testualmente l’articolo online. “Abbiamo riscontrato delle criticit? per il fatto che non sempre collimano alcune partite contenute nel bilancio comunale e in quello delle partecipate e controllate, circostanza che si registra anche nelle aziende infragruppo – ha spiegato l’assessore al Bilancio, il vicesindaco Raffaele Daniele – e quest’anno, grazie ad alcuni proventi straordinari, riusciamo a far quadrare il consolidato – aggiunge testualmente l’articolo online. Tuttavia lavoreremo con solerzia per eliminare queste criticit?, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla prima commissione consiliare presieduta dal consigliere Livio Vittorini, che sta gi? ben operando in questo senso”.

Ratificata la terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024, approvata in via d’urgenza dalla Giunta comunale, per un importo di 2 milioni e 600mila euro per l’intervento di ristrutturazione dell’albergo di Campo Imperatore e delle aree vicine –

Su proposta dell’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, il Consiglio ha inoltre approvato tre progetti di ricostruzione post sisma in deroga al Prg, demandando al settore Ricostruzione privata il rilascio del relativo titolo edilizio, acquisendo preliminarmente ulteriori pareri e atti di assenso eventualmente necessari – precisa la nota online. Si tratta della ricostruzione dell’Hotel Duca degli Abruzzi e di altri due aggregati nel centro storico dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

