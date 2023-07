L’Aquila, Consiglio comunale, via libera al progetto di Lenze di Coppito per l’ampliamento della cittadella universitaria; nuova viabilità e nuovi parcheggi a beneficio della città. (2)

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha inoltre approvato il progetto di fattibilit? tecnico economico contenente gli interventi che l’universit? del capoluogo abruzzese andr? a realizzare nel polo dell’ateneo situato a Lenze di Coppito, ampliando in questo modo la cittadella universitaria – si legge sul sito web ufficiale.

Presentando il provvedimento, l’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, ha sottolineato come i lavori previsti porteranno alla realizzazione di un nuovo insediamento dell’ateneo con aumenti degli spazi per la didattica, l’accoglienza e la ricerca – L’universit? realizzer? inoltre, a beneficio della citt?, parcheggi da 450 posti auto e un nuovo assetto della viabilit? che render? pi? agevole l’accesso alla cittadella e all’ospedale San Salvatore – L’ateneo, che sosterr? tutte le spese pari a circa 10 milioni di euro, oltre ad allestire il nuovo blocco e le varie infrastrutture, provveder? a realizzare un edificio per l’accoglienza, l’hospice universitario attraverso la demolizione di un fabbricato in stato di abbandono e la successiva ricostruzione, e aree di verde attrezzato – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’Assemblea ha anche approvato anche l’addendum all’accordo attuativo tra il Comune e vari soggetti istituzionali, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna), Regione Abruzzo, Agenzia del demanio e dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell’Interno, per la valorizzazione del patrimonio pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare, la modifica prevede che il Comune ceder? una parte della porzione dell’ex Caserma Rossi, che gli ? stata attribuita con quell’accordo, per la realizzazione del nuovo comando provinciale dei Vigili del Fuoco – riporta testualmente l’articolo online. Illustrando la delibera, l’assessore De Santis ha ricordato come, in questa operazione, sia stato determinante il ruolo del consigliere comunale Daniele Ferella, delegato dal sindaco proprio ai rapporti con i Vigili del fuoco – riporta testualmente l’articolo online.

L’Aula ha inoltre dato il via libera alla rotazione della destinazione d’uso da attrezzature direzionali ad attrezzature commerciali di un’area a Centi Colella; all’autorizzazione a rilasciare il permesso per costruire in deroga per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato a via Sallustio, nel centro storico dell’Aquila, e al mutamento di destinazione d’uso per l’alienazione di alcuni terreni demaniali nella frazione di Roio – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it