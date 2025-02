L’Aquila, Consiglio comunale, via libera al progetto “Magic Italy Center”. L’Aquila presente per sviluppo turistico all’insegna della sostenibilità

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? ha approvato stamani all’unanimit? la proposta progettuale “Magic Italy Center”.Si tratta di un’iniziativa che rientra negli interventi sostenuti dal piano complementare del Pnrr. Il Comune di Teramo ? capofila ? quello dell’Aquila ? al vertice dell’aggregazione di 26 comuni delle province del capoluogo abruzzese, di Teramo, Pescara, Rieti e Ascoli Piceno – recita il testo pubblicato online. Scopo del progetto, da realizzare con il partner privato Consorzio Ecotouring, ? la promozione, la conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale dell’area e l’aggregazione dell’offerta turistica del territorio con lo sviluppo di un sistema innovativo di offerta di servizi turistici nei comuni interessati, incentivando la proposta dell’e-bike tourism per la rivitalizzazione sociale ed economica dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016. Il tutto attraverso l’implementazione della segnaletica, valorizzando i percorsi ciclabili e le aree di sosta e promuovendo la digitalizzazione delle informazioni e dei servizi di accoglienza – si apprende dal portale web ufficiale. Il provvedimento – iniziativa del sindaco Pierluigi Biondi, illustrato in Aula dall’assessore Ersilia Lancia – punta sul cuore del progetto, che riguarda per l’appunto l’eco sostenibilit? e in particolare la messa a sistema della ciclovia Magic Italy’s Centre dedicata all’e-bike, con un percorso che si snoder? attraverso i comuni aderenti – Il finanziamento del progetto ? di 2 milioni e mezzo di euro – recita il testo pubblicato online. Al momento del voto sulla proposta di deliberazione riguardante i procedimenti di definizione dell’acquisizione dei terreni su cui sono stati realizzati i map di Onna e Collebrincioni e quelli sui quali ? stata allestita la viabilit? in occasione del G8 del 2009, ? venuto a mancare il numero legale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli altri argomenti non discussi saranno inseriti nell’ordine del giorno per la seduta di seconda convocazione, in programma luned? 24 febbraio – recita il testo pubblicato online. L’elenco completo sar? inviato nei prossimi giorni.

