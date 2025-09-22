L’Aquila, Consiglio comunale, via libera al progetto per casa studente in ex media Carducci

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani il progetto dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) finalizzato alla costruzione della casa dello studente lungo viale Duca degli Abruzzi – precisa la nota online. La struttura sorger? al posto dell’ex scuola media Carducci, che sar? demolita – si legge sul sito web ufficiale. Il via libera dell’Assemblea comporta anche l’avvio dell’iter amministrativo per il rilascio del permesso di costruire in deroga per la realizzazione dell’opera – si legge sul sito web ufficiale. Il provvedimento ha avuto l’unanimit? dei presenti in aula (Fdi, L’Aquila protagonista, Lega, Udc, Fi, Avs, L’Aquila nuova).Approvato anche il progetto della provincia dell’Aquila per l’efficientamento energetico e la rifunzionalizzazione dell’istituto tecnico industriale “Amedeo d’Aosta”, in via Acquasanta, ai fini della trasformazione del manufatto provvisorio in edificio definitivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche in questo caso il Consiglio ha autorizzato la struttura comunale competente al rilascio del permesso di costruire in deroga – Votate favorevolmente altre due delibere, relative al cambio di destinazione d’uso da attivit? ricettiva a civile abitazione di un fabbricato a Colle di Preturo e alla sistemazione di un’area in centro storico – riporta testualmente l’articolo online. L’Aula ha approvato inoltre un ordine del giorno per esprimere “ferma contrariet? alle ipotesi di riforma della Politica agricola comune (Pac) proposte dalla commissione europea, che prevedono il superamento della struttura a due pilastri, con la conseguente riduzione del budget dedicato al settore, andando a minare la competitivit? dell’agricoltura italiana”. Il documento, proposto dal gruppo della Lega e illustrato in aula dal capogruppo Daniele Ferella, impegna l’amministrazione attiva “a sollecitare il governo italiano affinch? difenda con forza, nelle sedi europee, gli interessi degli agricoltori italiani”. Hanno votato a favore i 17 consiglieri presenti dei gruppi di maggioranza (Fdi, L’Aquila protagonista, Lega, Udc, Fi). L’ordine del giorno ? allegato – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it