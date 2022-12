L’Aquila, Consiglio comunale, via libera al regolamento sulla coprogettazione sociale con associazioni e imprese di settore Approvato ordine del giorno congiunto sulle modifiche da proporre al Governo in materia di superbonus 110 per cento

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani il regolamento per la disciplina della coprogrammazione e coprogettazione nel rapporto tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni del terzo settore, nell’ambito delle politiche sociali.

“Siamo tra i primissimi comuni in Abruzzo a dare vita a questo importante strumento- ha osservato l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini- applichiamo il cosiddetto principio di sussidiariet? orizzontale, vale a dire coinvolgere le associazioni del terzo settore in modo diretto, per una loro reale partecipazione nella gestione della programmazione e dei progetti sociali per anziani, fragili, svantaggiati e cos? via – si legge sul sito web ufficiale. La comunit? beneficer? di indubbi benefici, poich? i progetti realizzati in partenariato pubblico-privato consentiranno all’amministrazione di agire con il sostegno diretto di quelle associazioni che lavorano a diretto contatto con il disagio sociale, e che quindi hanno delle marcate conoscenze delle problematiche connesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I progetti comuni riguarderanno anche il contrasto alla povert?, la valorizzazione dei beni pubblici per esigenze sociali, le iniziative in materia del ‘dopo di noi’, l’assistenza sociale in generale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un tavolo di coprogettazione consentir? il necessario coordinamento delle operazioni necessarie per rendere concrete ed efficaci le ‘attivit? delineate dal regolamento”.

Per l’attuazione di quanto stabilito dal consiglio comunale, l’amministrazione istituir? un elenco speciale aperto, con sezioni riguardanti cooperative sociali, associazioni e imprese sociali, sia in forma singola che associata – si apprende dal portale web ufficiale. L’elenco sar? riferito alle macro aree di attivit? presenti negli assi del piano sociale d’ambito, recentemente approvato dal Consiglio, e ad altre eventuali tipologie di emergenza sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

In precedenza, il Consiglio ha approvato all’unanimit? un ordine del giorno firmato dai consiglieri Palumbo (Pd), Santella (L’Aquila Futura, presidente della seconda commissione) e Vittorini (Fdi, presidente della prima commissione), riguardante il superbonus 110 per cento – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questo documento, l’Aula ha impegnato il sindaco a costituire un tavolo permanente, costituito da vari soggetti istituzionali della pubblica amministrazione, degli ordini professionali e delle organizzazioni di categoria, sul tema del superbonus applicato alla ricostruzione privata, allo scopo di promuovere modifiche normative da proporre concretamente al governo centrale – si apprende dalla nota stampa. Al sindaco viene inoltre chiesto di farsi portavoce presso il Governo affinch? venga prorogata la scadenza del 25 novembre per la presentazione dei titoli edilizi necessari in caso di demolizione e ricostruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Viene indicata, nel documento, la data del 31 dicembre o un termine pari ad almeno 15 giorni successivi alla pubblicazione della legge di conversione del decreto aiuti quater. Oltre a richieste concernenti la questione dei crediti fiscali, l’ordine del giorno assegna la priorit?, tra le altre, alla richiesta al Governo di estendere le previsioni attualmente applicabili ai soli immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma 2009, a tutti i fabbricati del cratere sismico, a prescindere dall’esito di agibilit?. Altra indicazione riguarda la richiesta al Governo di prorogare il termine del 31 dicembre 2025 per il superbonus collegato al contributo sisma 2009, “per garantire la piena ricostruzione del territorio aquilano”.

