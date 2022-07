L’Aquila, Consiglio comunale, via libera all’assestamento del bilancio

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani l’assestamento del bilancio di previsione 2022-2024, dando atto, con la stessa deliberazione, della salvaguardia degli equilibri – precisa la nota online. La manovra complessiva ammonta a 23milioni e 276mila euro, per lo pi in conto capitale e che saranno dunque utilizzati anche negli anni successivi.

- Pubblicità -

Il problema pi rilevante che ha dovuto affrontare l’amministrazione comunale stato il caro energia “che ha comportato – ha spiegato in aula l’assessore al Bilancio, il vicesindaco Raffaele Daniele – una spesa aggiuntiva superiore ai 5 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Per fronteggiare tale costo, abbiamo messo in campo una serie di interventi con l’assestamento del bilancio, che consente di non aumentare i tributi per cittadini e imprese e di non tagliare i servizi – precisa il comunicato. Tra le azioni attuate, l’aumento del gettito tributario di circa 1 milione di euro grazie a una gestione virtuosa degli ultimi anni, l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione per 2 milioni e 300mila euro (per il cui uso per la parte corrente esiste una deroga nazionale proprio per far fronte ai rincari energetici) e l’introito di 200mila di ristori dallo Stato”.

Al netto della parte gi impiegata con l’approvazione del bilancio di previsione, lo scorso mese di aprile, con l’assestamento si dato atto dell’esistenza di 9 milioni e 800mila di avanzo di amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Saranno utilizzati – ha osservato ancora il vicesindaco Daniele -, tra l’altro, per 2 e mezzo di euro per ricostituire gli impegni di spesa relativi alla ricostruzione privata, per 4 milioni e 900mila euro per il fondo crediti di dubbia esigibilit, oltre che, come detto, per compensare parte dell’aumento dei costi per l’energia”.

Sul fronte delle entrate, il vicesindaco Raffaele Daniele ha sottolineato il significativo aumento del recupero dell’Imu “che – ha aggiunto – nel giro di appena un anno stato di 720mila euro, relativamente all’annualit correnti e a quelle pregresse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci, grazie agli incroci con le banche dati comunali e di altri enti, il ravvedimento operoso e il lavoro congiunto con l’Agenziale dell’entrate”.

L’assestamento, nelle entrate, contempla anche i fondi per i progetti del Comune approvati dal Governo nel quadro delle attivit legate al Pnrr e al fondo complementare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Con un emendamento presentato dal sindaco Pierluigi Biondi, stato iscritto in bilancio in entrata e in uscita anche 1 milione di euro un trasferimento regionale per l’adeguamento dell’aeroporto dei Parchi.

In precedenza, il Consiglio aveva approvato all’unanimit la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’istituzione Centro servizi anziani.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it