L’Aquila, Contributi ricostruzione: a giugno erogati 18 milioni di euro, trend continua a crescere. Non si abusi delle proroghe, si creano dei ritardi che impattano sulla rinascita della città

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono stati rilasciati contributi per la ricostruzione privata post sisma dell’Aquila per oltre 18 milioni di euro nel mese di giugno – riporta testualmente l’articolo online. Si conferma il trend in crescita delle somme assegnate ai richiedenti, 2 milioni di euro in pi? rispetto al precedente mese di maggio – riporta testualmente l’articolo online. Sono state 23 le pratiche lavorate con profitto, di cui 19 ‘distribuite’ nelle frazioni e 4 che riguardano la ricostruzione di immobili nella citt? capoluogo – L’elenco completo dei destinatari ? pubblicato sul sito del Comune, a questi indirizzi – precisa la nota online. https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_564169_0_3.html e https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_564170_0_3.html.Nel ringraziare ancora una volta gli uffici comunali e quelli dell’Usra, per l’encomiabile lavoro svolto nel segno di una lodevole continuit?, corre l’obbligo di dover fare una considerazione sulla questione delle proroghe dei lavori – precisa il comunicato. Si rileva una sempre maggiore frequenza in tal senso – riporta testualmente l’articolo online. Ora, non dico che i differimenti dei lavori non debbano essere richiesti in casi oggettivi e con l’obiettivo primario di ricostruire bene e in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Ma chiedo cortesemente che non si abusi di questo istituto – riporta testualmente l’articolo online. I ritardi nella ricostruzione comportano danni e conseguenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. I sacrifici fatti non posso essere resi vani – Lavorare in sinergia tra il Comune, i professionisti e le imprese determina una risposta celere, concreta e corretta nei confronti non solo dei proprietari interessati alla ricostruzione, ma della citt? intera – si legge sul sito web ufficiale. Non possiamo permetterci dilazione dei tempi, se non per ragioni comprovate o per imprevisti – precisa la nota online. La Municipalit? opera per fare la propria parte, ma tutti gli attori della ricostruzione devono impegnarsi al massimo per fare la loro – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringrazio fin d’ora se questo mio appello potr? avere un riscontro positivo”.

