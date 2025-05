L’Aquila, Contributi ricostruzione: a maggio erogati 16 milioni di euro, trend in crescita

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Sono stati rilasciati contributi per la ricostruzione privata post sisma dell’Aquila per oltre 16 milioni di euro nel mese di maggio – Torna dunque a crescere il trend delle somme assegnate ai richiedenti, pi? di 3 milioni di euro rispetto al precedente mese di aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In un mese ? salito anche il numero delle pratiche lavorate, 27 rispetto alle 21 di aprile, di cui 20 ‘distribuite’ in 12 frazioni e 7 che riguardano la ricostruzione di immobili nella citt? capoluogo – riporta testualmente l’articolo online. L’elenco completo dei destinatari ? pubblicato sul sito del Comune, a questo indirizzo – recita il testo pubblicato online. https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_562348_0_3.html .Prosegue dunque senza sosta il lavoro encomiabile dei nostri uffici comunali e di quelli dell’Usra, sotto la guida del titolare Salvatore Provenzano, con l’obiettivo primario di completare la ricostruzione privata del capoluogo abruzzese nei tempi pi? solleciti possibile – si apprende dalla nota stampa. “Stiamo facendo grandi progressi – Le difficolt? che incontriamo sono molteplici, complesse e di varia natura – si legge sul sito web ufficiale. Tuttavia, continuiamo ad andare avanti, non possiamo fermarci – I disagi che affrontiamo quotidianamente saranno certamente ripagati una volta che la nostra bellissima citt? sar? completamente ricostruita – si apprende dal portale web ufficiale. Non dimentichiamo mai da dove siamo partiti.” L’Aquila, 26 maggio 2025 Roberto Tinari Assessore alla Ricostruzione privata del Comune dell’Aquila

