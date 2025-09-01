- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 1, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Contributi ricostruzione: ad agosto erogati 14 milioni di euro. In pieno periodo...
Attualità

L’Aquila, Contributi ricostruzione: ad agosto erogati 14 milioni di euro. In pieno periodo di ferie, torna a crescere il trend dei buoni contributo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Sono stati rilasciati contributi per la ricostruzione privata post sisma dell’Aquila per quasi 14 milioni e mezzo di euro nel mese di agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. In pieno periodo di ferie, quando le varie attivit? amministrative subiscono un fisiologico rallentamento, il trend ? tornato in crescita rispetto a luglio – recita il testo pubblicato online. Le pratiche lavorate con profitto sono state 22, di cui 7 nella citt? capoluogo e 15 nelle frazioni (Aragno, Arischia, Bazzano, Coppito, Paganica, Pescomaggiore, Pianola, Roio poggio, Sant’Angelo, Vallesindole). L’elenco completo dei destinatari ? pubblicato sul sito del Comune, a questo indirizzo – https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_567603_0_3.htmlProsegue senza sosta il lavoro degli uffici comunali nonostante il periodo riservato alle vacanze – Sono soddisfatto dell’operato dei dipendenti dell’ente, persone veramente valide efficienti, capaci e disponibili che ringrazio a nome della citt? intera non solo per i risultati eccellenti, ma per come svolgono il loro lavoro con maestria e precisione –  In questo contesto si inserisce anche una novit? importante: ? stato pubblicato il Decreto congiunto n. 5 del 28 luglio 2025, firmato dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA) e dei Comuni del Cratere (USRC. Il Decreto, adottato in attuazione del DL 76/2024 convertito in Legge n. 111/2024, definisce i criteri e le risorse integrative destinate a coloro che hanno presentato domanda di contributo, sia nei Comuni del Cratere che fuori Cratere, purch? l’iter istruttorio risulti gi? avviato o in fase di avvio –  Restano invece esclusi, per ora, gli interventi gi? ammessi a contributo ma non ancora completati a causa della sospensione degli incentivi fiscali.La pubblicazione dell’iter operativo, che avverr? nei prossimi giorni sul sito dell’USRA, fornir? indicazioni puntuali per l’accesso alle nuove misure, offrendo cos? un quadro pi? chiaro e definito agli aventi diritto – riporta testualmente l’articolo online.  Prossimamente sono attese ulteriori novit?, tra cui misure per accelerare la chiusura dei conti correnti vincolati, accesi per l’erogazione dei contributi pubblici per la ricostruzione –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it