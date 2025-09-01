L’Aquila, Contributi ricostruzione: ad agosto erogati 14 milioni di euro. In pieno periodo di ferie, torna a crescere il trend dei buoni contributo

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Sono stati rilasciati contributi per la ricostruzione privata post sisma dell’Aquila per quasi 14 milioni e mezzo di euro nel mese di agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. In pieno periodo di ferie, quando le varie attivit? amministrative subiscono un fisiologico rallentamento, il trend ? tornato in crescita rispetto a luglio – recita il testo pubblicato online. Le pratiche lavorate con profitto sono state 22, di cui 7 nella citt? capoluogo e 15 nelle frazioni (Aragno, Arischia, Bazzano, Coppito, Paganica, Pescomaggiore, Pianola, Roio poggio, Sant’Angelo, Vallesindole). L’elenco completo dei destinatari ? pubblicato sul sito del Comune, a questo indirizzo – https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_567603_0_3.htmlProsegue senza sosta il lavoro degli uffici comunali nonostante il periodo riservato alle vacanze – Sono soddisfatto dell’operato dei dipendenti dell’ente, persone veramente valide efficienti, capaci e disponibili che ringrazio a nome della citt? intera non solo per i risultati eccellenti, ma per come svolgono il loro lavoro con maestria e precisione – In questo contesto si inserisce anche una novit? importante: ? stato pubblicato il Decreto congiunto n. 5 del 28 luglio 2025, firmato dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA) e dei Comuni del Cratere (USRC. Il Decreto, adottato in attuazione del DL 76/2024 convertito in Legge n. 111/2024, definisce i criteri e le risorse integrative destinate a coloro che hanno presentato domanda di contributo, sia nei Comuni del Cratere che fuori Cratere, purch? l’iter istruttorio risulti gi? avviato o in fase di avvio – Restano invece esclusi, per ora, gli interventi gi? ammessi a contributo ma non ancora completati a causa della sospensione degli incentivi fiscali.La pubblicazione dell’iter operativo, che avverr? nei prossimi giorni sul sito dell’USRA, fornir? indicazioni puntuali per l’accesso alle nuove misure, offrendo cos? un quadro pi? chiaro e definito agli aventi diritto – riporta testualmente l’articolo online. Prossimamente sono attese ulteriori novit?, tra cui misure per accelerare la chiusura dei conti correnti vincolati, accesi per l’erogazione dei contributi pubblici per la ricostruzione –

