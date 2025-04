L’Aquila, Contributi ricostruzione: ad aprile erogati 13 milioni di euro. Finanziata anche la demolizione e smaltimento macerie dell’aggregato di via Fonte Preturo

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sono stati rilasciati contributi per la ricostruzione privata post sisma dell’Aquila per oltre 13 milioni di euro nel mese di aprile – si apprende dalla nota stampa. Un dato molto significativo, se si tiene conto che il mese in corso ? stato interessato da festivit? e giorni intercalari in cui l’operativit? del settore ? stata fisiologicamente rallentata – si legge sul sito web ufficiale. Con questo importo sono state finanziate 21 pratiche, di cui 3 a beneficio di immobili che si trovano in citt? e 18 distribuite in 13 frazioni – precisa il comunicato. L’elenco completo dei destinatari – si tratta del 122esimo elenco – ? pubblicato sul sito del Comune, a questo indirizzo – https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_560648_0_3.htmlRinnovo, perch? dovuto e sentito, il ringraziamento ai nostri uffici comunali e a quelli dell’Usra, ottimamente guidati dal titolare Salvatore Provenzano, per il lavoro che stanno svolgendo nella previsione di completare la ricostruzione privata del capoluogo abruzzese nei tempi pi? solleciti possibile – Soprattutto, non pu? non essere sottolineato come lo sforzo dell’amministrazione Biondi sia sempre direzionato a soddisfare le esigenze dell’intero territorio comunale, visto che oltre l’80 per cento delle domande accolte hanno riguardato le frazioni e la restante parte la citt? capoluogo – riporta testualmente l’articolo online. Tra l’altro, ? stato erogato anche il contributo integrativo per la demolizione e lo smaltimento delle macerie del noto aggregato ‘bombardato’ di via Fonte Preturo – recita il testo pubblicato online. Come Comune, abbiamo mantenuto la promessa di mettere in condizione i responsabili del consorzio di procedere all’eliminazione dell’immobile; purtroppo, a causa di un contenzioso cui lo stesso consorzio sta cercando di far fronte, i tempi non saranno strettissimi – precisa il comunicato. Ma, come detto, la Municipalit?, in questo senso, non ha poteri di intervento e ha messo in atto tutto ci? che era in suo potere – si apprende dalla nota stampa. L’Aquila, 30 aprile 2025 Roberto Tinari Assessore alla Ricostruzione privata del Comune dell’Aquila

