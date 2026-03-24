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L’Aquila, Contributi ricostruzione: il 2026 conferma un andamento positivo della ricostruzione

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L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il percorso della ricostruzione privata continua con risultati concreti e una presenza costante su tutto il territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Tra febbraio e marzo 2026 sono stati pubblicati contributi per un totale di 18.772.949,02 euro, con 21 pratiche finanziate, di cui 3 nel capoluogo e 18 nelle frazioni (Albo Pretorio).La ricostruzione della citt? resta un passaggio fondamentale per tornare alla normalit?. ? un percorso ancora in corso, che richiede attenzione, collaborazione e soprattutto continuit?. In questo quadro ? importante che i cittadini restino informati e partecipi, anche attraverso il confronto diretto con gli uffici.Gli uffici della ricostruzione sono a disposizione per dare informazioni, chiarire dubbi e seguire da vicino le singole situazioni – precisa la nota online. Chi ha pratiche ferme o bloccate per problemi tecnici, documentali o amministrativi ? invitato a rivolgersi senza esitazione agli uffici: l’obiettivo ? proprio quello di provare a sbloccare le situazioni e accompagnare ogni pratica verso la sua conclusione – si apprende dalla nota stampa. Nessuno deve sentirsi lasciato solo o senza indicazioni: il confronto diretto resta uno strumento importante per andare avanti.In questa fase il lavoro quotidiano ? soprattutto questo: seguire le pratiche una per una, capire dove ci sono difficolt? e cercare insieme le soluzioni possibili, nei limiti delle procedure e delle regole – Il 2026 continua a vedere interventi diffusi sul territorio, con il proseguimento del recupero degli edifici e la progressiva riattivazione dei quartieri – precisa la nota online. ? un lavoro che procede in modo costante, anche se con tempi diversi da caso a caso – recita il testo pubblicato online. La ricostruzione ? un percorso lungo e complesso, che coinvolge tanti soggetti diversi: uffici, tecnici, cittadini e imprese – Solo attraverso una collaborazione continua ? possibile affrontare le criticit? e portare avanti il lavoro ancora da completare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo resta quello di arrivare al completamento della ricostruzione, restituendo piena funzionalit? alla citt? e migliorando, passo dopo passo, la qualit? della vita delle comunit? che la abitano – L’Aquila, 24/03/2026Roberto Tinari Assessore alla Ricostruzione privata del Comune

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

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