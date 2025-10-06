- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Ottobre 6, 2025
L’Aquila, Contributi ricostruzione: in un mese aumento superiore al 100%

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La strada intrapresa ? quella giusta – ? pi? che raddoppiato il monte dei contributi rilasciati per la ricostruzione post sisma dell’Aquila – A settembre infatti sono stati erogati buoni contributo per 34 milioni e 133mila euro, contro i 14 milioni e mezzo di euro del mese precedente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le pratiche lavorate con profitto sono state 33, di cui 8 riguardanti edifici situati nella citt? capoluogo e 25 nelle frazioni – precisa la nota online. Quest’ultimo dato conferma come il processo stia procedendo in maniera uniforme su tutto il territorio comunale, con interventi nelle diverse localit?: Aragno, Assergi, Bagno Grande, Bazzano, Colle di Roio, Collebrincioni, Coppito, Filetto, Onna, Paganica, Pescomaggiore, Pianola, Poggio Santa Maria, Roio Piano, San Gregorio, San Marco, Tempera, Vallesindole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.  L’elenco completo dei destinatari ? disponibile sul sito istituzionale del Comune, al seguente link: https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_569893_0_3.html Merita ancora una volta un sentito ringraziamento l’operato dei dipendenti dell’ente, persone veramente valide efficienti, capaci e disponibili che ringrazio a nome della citt? intera non solo per i risultati eccellenti, ma per come svolgono il loro lavoro con maestria e precisione – si apprende dalla nota stampa. Analogo ringraziamento va al personale dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, con la guida del titolare, Salvatore Provenzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo davvero sulla buona strada per il completamento, in tempi ragionevolmente contenuti, della ricostruzione dell’Aquila e del suo comprensorio comunale – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

