L’Aquila, Contributi ricostruzione: nel solo mese di marzo oltre 25 milioni di euro

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Nel solo mese di marzo (e cio? quello in corso) sono stati rilasciati buoni contributo per la ricostruzione privata per oltre 25 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Con questo importo sono state finanziate 34 pratiche, di cui 8 a beneficio di immobili che si trovano in citt? e 26 distribuite in 14 frazioni – aggiunge la nota pubblicata. L’elenco completo dei destinatari – si tratta del 121esimo elenco – ? pubblicato sul sito del Comune, a questo indirizzohttps://www.comune – laquila – viene evidenziato sul sito web. it/pagina41_i-contributi-per-la-ricostruzione – si apprende dalla nota stampa. htmlProsegue a ritmo molto sostenuto l’operato degli uffici della ricostruzione del Comune, ai cui dipendenti non pu? mancare il sentito ringraziamento per l’ormai conclamato impegno e la consueta solerzia, finalizzato ad arrivare nei tempi pi? rapidi possibili al completamento della ricostruzione privata post sisma 2009. Un grazie particolare anche agli uffici dell’USRA, ottimamente guidati dal titolare Salvatore Provenzano, per l’efficace collaborazione che svolgono nell’istruttoria delle pratiche di loro competenza – viene evidenziato sul sito web. Soprattutto, non pu? non essere sottolineato come lo sforzo dell’amministrazione Biondi sia sempre direzionato a soddisfare le esigenze dell’intero territorio comunale, visto che oltre due terzi delle domande accolte hanno riguardato le frazioni e la restante parte la citt? capoluogo – Continueremo su questa strada, puntando ad aumentare il ritmo delle erogazioni dei contributi nell’intero ambito comunale, affinch? nessuna famiglia e nessun cittadino sia mai lasciato indietro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Aquila, 25 marzo 2025 Roberto Tinari Assessore alla Ricostruzione privata del Comune dell’Aquila

