venerdì, Novembre 14, 2025
HomeAttualitàL’Aquila, Contributi ricostruzione: raddoppiati i fondi erogati in un mese
Attualità

L’Aquila, Contributi ricostruzione: raddoppiati i fondi erogati in un mese

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La ricostruzione della citt?, seppur tra mille problemi, va a gonfie vele – Si va avanti senza sosta e i problemi si risolveranno man mano che si presenteranno – recita il testo pubblicato online. Dopo la performance di settembre, quando si ? registrato un aumento superiore al 100% rispetto al mese precedente, a ottobre si ? registrato un nuovo raddoppio del monte dei contributi rilasciati per la ricostruzione post sisma dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Nel mese appena trascorso, infatti, la quota dei buoni contributo ha sfiorato gli 80 milioni di euro (79 milioni e 946mila euro, per l’esattezza), contro i 34 milioni di settembre – Le pratiche lavorate con profitto sono state 35, di cui 7 nella citt? capoluogo e 28 nelle frazioni, a conferma dell’accelerazione che sta avvenendo per la ricostruzione in tutto il territorio comunale – L’elenco completo dei destinatari ? pubblicato sul sito del Comune, a questo indirizzo – aggiunge testualmente l’articolo online. https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_572347_0_3.html .Va sottolineato ancora una volta l’operato dei dipendenti dell’ente, persone veramente valide efficienti, capaci e disponibili che ringrazio a nome della citt? intera non solo per i risultati eccellenti, ma per come svolgono il loro lavoro con maestria e precisione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Analogo ringraziamento va al personale dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, con la guida del titolare, Salvatore Provenzano – recita il testo pubblicato online. Con questo ritmo, la conclusione della ricostruzione privata appare sempre pi? vicina – si apprende dal portale web ufficiale.  Roberto Tinari Assessore alla Ricostruzione Privata

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

