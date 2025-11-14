L’Aquila, Contributi ricostruzione: raddoppiati i fondi erogati in un mese

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La ricostruzione della citt?, seppur tra mille problemi, va a gonfie vele – Si va avanti senza sosta e i problemi si risolveranno man mano che si presenteranno – recita il testo pubblicato online. Dopo la performance di settembre, quando si ? registrato un aumento superiore al 100% rispetto al mese precedente, a ottobre si ? registrato un nuovo raddoppio del monte dei contributi rilasciati per la ricostruzione post sisma dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Nel mese appena trascorso, infatti, la quota dei buoni contributo ha sfiorato gli 80 milioni di euro (79 milioni e 946mila euro, per l’esattezza), contro i 34 milioni di settembre – Le pratiche lavorate con profitto sono state 35, di cui 7 nella citt? capoluogo e 28 nelle frazioni, a conferma dell’accelerazione che sta avvenendo per la ricostruzione in tutto il territorio comunale – L’elenco completo dei destinatari ? pubblicato sul sito del Comune, a questo indirizzo – aggiunge testualmente l’articolo online. https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_572347_0_3.html .Va sottolineato ancora una volta l’operato dei dipendenti dell’ente, persone veramente valide efficienti, capaci e disponibili che ringrazio a nome della citt? intera non solo per i risultati eccellenti, ma per come svolgono il loro lavoro con maestria e precisione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Analogo ringraziamento va al personale dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, con la guida del titolare, Salvatore Provenzano – recita il testo pubblicato online. Con questo ritmo, la conclusione della ricostruzione privata appare sempre pi? vicina – si apprende dal portale web ufficiale. Roberto Tinari Assessore alla Ricostruzione Privata

