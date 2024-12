L’Aquila, Convegno MIM, Biondi: “Per la ricostruzione delle scuole dell’Aquila, ad oggi, sono a disposizione una programmazione chiara degli interventi e finanziamenti certi per oltre 100 milioni di euro”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Per la ricostruzione delle scuole dell’Aquila, ad oggi, sono a disposizione una programmazione chiara degli interventi e finanziamenti certi per oltre 100 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Altri 33 milioni di euro circa – di cui 9 per le strutture del Comune dell’Aquila – sono in arrivo con l’approvazione, nella prossima seduta Cipess prevista per gioved? 19 dicembre, del terzo Piano annuale di ricostruzione degli edifici scolastici – aggiunge la nota pubblicata. Ringrazio ancora una volta il governo Meloni e tutti i responsabili del ministero per l’Istruzione e il Merito per il costante e proficuo lavoro di interlocuzione maturato in questi anni”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso del suo intervento al convegno sulla continuit? scolastica a seguito di eventi emergenziali che, organizzato dal MIM, si ? svolto oggi all’Aquila alla presenza del sottosegretario di Stato per l’Istruzione e il Merito, Paola Frassinetti. “I fondi stanziati dal Cipess ammontano a 4,1 milioni di euro stanziati dal governo Gentiloni nel 2017, 6,8 milioni nel 2020, quando il presidente del Consiglio era Conte, e ben 33,3 nel 2023. Ci? significa – ribadisce il sindaco – che circa un terzo dei finanziamenti destinati alle scuole di cui oggi possiamo beneficiare lo dobbiamo al governo Meloni che, in soli due anni, anche in questo ha impresso una svolta rispetto al passato”.“Sul tema della ricostruzione delle scuole dell’Aquila, il centrosinistra ha parlato spesso a sproposito divulgando informazioni errate e innescando eccessivi allarmismi tra la popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le persone che oggi continuano a fare un’operazione di sciacallaggio su un tema cos? delicato, dovrebbero interrogare prima i compagni di partito che erano al governo, nei ministeri e amministravano la citt?, piuttosto che presentare strumentali interrogazioni parlamentari”. “Al momento del nostro insediamento, nel 2017, c’erano a disposizione appena le risorse per le progettazioni – Abbiamo, dunque, prima dovuto trovare le risorse mancanti, adeguare i costi incrementati, e poi avviare una serie di gare che implicano procedure lunghe e complesse – Il lavoro che stiamo portando avanti ? testimoniato dagli interventi, in corso, appaltati e in fase di progettazione, finalizzati non solo alla semplice ricostruzione degli edifici, ma anche al potenziamento delle strutture scolastiche in fatto di viabilit?, parcheggi, servizi e aree verdi – Quello che ? stato fatto sull’Aquila pu? essere a tutti gli effetti considerato un modello che ci ha permesso di superare errori e lungaggini burocratiche, nonch? sperimentare processi virtuosi nelle modalit? attuative degli interventi”, ha concluso il sindaco Biondi.

