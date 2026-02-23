L’Aquila, convegno UnivAQ, E-distribuzione e Siemens per il futuro dell’industria e delle infrastrutture elettriche

L’Università degli Studi dell’Aquila, in collaborazione con E-distribuzione, Siemens e il Comune dell’Aquila, ha organizzato il convegno istituzionale “Formare il futuro dell’industria e delle infrastrutture del sistema elettrico”, che si terrà martedì 25 febbraio 2026 presso il Centro di Formazione e Addestramento di E-distribuzione in via Campo di Pile, all’Aquila.

L’evento prevede la partecipazione di istituzioni, università, imprese e rappresentanze del sistema produttivo per discutere sulle competenze, le tecnologie e i nuovi profili professionali necessari per l’evoluzione digitale delle infrastrutture energetiche. Si tratta di un’iniziativa che rientra nelle attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione delle competenze dell’Ateneo, che ospita un Siemens SCE Test Center all’interno del Dipartimento di Ingegneria.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila e dei rappresentanti della Regione Abruzzo, del Comune dell’Aquila e delle principali organizzazioni del sistema economico e professionale. Sarà poi dedicato alle competenze per il futuro dell’industria e delle infrastrutture, con contributi provenienti dal mondo accademico, dalle associazioni imprenditoriali, dagli ordini professionali e dalle aziende partner.

Una parte centrale del programma sarà incentrata sul ruolo della formazione e della certificazione delle competenze, con un focus particolare sul contributo di Siemens alle tecnologie digitali applicate alle reti e ai sistemi industriali, inclusi strumenti di simulazione e casi di successo italiani. Nel pomeriggio si terrà un workshop tecnico specialistico con approfondimenti su protezione e controllo automatico delle reti, digital twin, software per la pianificazione di sistemi complessi e soluzioni basate su edge computing e intelligenza artificiale.

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare il collegamento tra formazione, ricerca e fabbisogni del sistema produttivo, promuovendo una visione integrata tra innovazione tecnologica, gestione operativa delle reti e scenari futuri del settore elettrico. Il convegno è rivolto a studenti, docenti, professionisti, imprese e stakeholder interessati alla transizione energetica e alla trasformazione digitale delle infrastrutture.