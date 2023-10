L’Aquila, Convenzioni urbanistiche L’Aquila,  Assessore De Santis : “In tre mesi digitalizzazione e analisi di tutti i 500 faldoni, poniamo fine una volta per tutte a fase emergenziale”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Come anticipato anche all’interno del Documento Unico di Programmazione – scrive in una nota stampa l’Assessore alle Politiche Urbanistiche e all’Edilizia Francesco De Santis – abbiamo provveduto ad affidare un incarico per inventariare, catalogare, archiviare e, soprattutto, digitalizzare tutte le convenzioni urbanistiche presenti all’interno degli uffici del Comune”.

“Una situazione – spiega l’Assessore De Santis – rimasta ancora all’originale disorganizzazione dovuta all’emergenza post sisma, tra traslochi e archivi separati – aggiunge la nota pubblicata. Urge ora pi? che mai, come promesso alla citt?, una digitalizzazione seria ed efficace della documentazione relativa alle pratiche urbanistiche del Capoluogo, e conto entro le prime settimane del nuovo anno di poter presentare alla II Commissione consiliare Territorio un primo report di quanto analizzato”.

“Questo imponente lavoro – conclude De Santis – permetter? agli uffici e ai privati una maggiore trasparenza e conoscenza degli atti, dando ai tecnici la possibilit? di ripercorrere pi? agevolmente la storia degli atti relativi alle aree soggette a convenzioni e ai privati di poter riscattare i diritti di propriet?. Ma soprattutto, cosa importantissima, ci permetter? di avere finalmente contezza di quante siano le convenzioni effettivamente rimaste in sospeso e non concluse, dando cos? la possibilit? a quest’amministrazione comunale di avvivare, come gi? tentato in passato, di acquisire le aree destinate a verde e parcheggio o di riscattarne le polizze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un problema, quelle delle opere non realizzate da costruttori e privati che aspetta di essere affrontato da qualche decennio”.

