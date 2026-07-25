L’Aquila, Coppia Gregori-D’Agostino al 19° posto nel WDSF Vienna Dance Concourse 2026. Orgoglio per la città e lo sport abruzzese.

Gregori e D’Agostino al WDSF Vienna Dance Concourse 2026: L’Aquila porta la sua danza tra le eccellenze mondiali

VIENNA – Amedeo Gregori e Caterina D’Agostino, rappresentanti dell’Associazione Sportiva Sensazione di Movimento L’Aquila, hanno raggiunto un prestigioso 19° posto nella categoria Senior II al WDSF Vienna Dance Concourse 2026. L’evento si è svolto dal 16 al 20 luglio, con la partecipazione di oltre settanta coppie provenienti da tutto il mondo.

Durante le competizioni di venerdì 17 e domenica 19 luglio, i due atleti aquilani hanno dimostrato la loro solidità tecnica e la continuità di rendimento, confrontandosi con alcune delle migliori coppie internazionali. Il loro 19° posto, ottenuto in entrambe le giornate, testimonia l’elevato livello raggiunto e la capacità di rappresentare con orgoglio L’Aquila in un contesto di eccellenza sportiva.

Il successo raggiunto a Vienna non solo ha portato il nome della città dell’Aquila su un palcoscenico internazionale, ma ha anche confermato la qualità del lavoro svolto sul territorio in ambito sportivo. La coppia Gregori-D’Agostino si è guadagnata il plauso anche dei maestri Antonello Dinisi e Roberta Iannarelli, che hanno seguito gli atleti durante la trasferta viennese.

Antonello Dinisi e Roberta Iannarelli hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato ottenuto: “Competere in un contesto di così elevato spessore internazionale, all’interno di una location straordinaria, di fronte ai giudici e agli atleti più noti al mondo, è motivo di immenso orgoglio. Questo doppio 19° posto premia il sacrificio, la passione e il lavoro svolto ogni giorno in sala da Amedeo e Caterina.”

Il successo della coppia aquilana al WDSF Vienna Dance Concourse 2026 rappresenta un importante motivo di orgoglio per l’intera comunità cittadina e per lo sport abruzzese. L’impegno e la dedizione di Gregori e D’Agostino sono stati premiati con un risultato di prestigio internazionale, confermando il talento e la professionalità degli atleti aquilani.