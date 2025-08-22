- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 22, 2025
L’Aquila, Cordoglio del sindaco Biondi per la scomparsa di Madre Gabriella Merelli, monaca agostiniana

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Con profonda commozione esprimo, a nome dell’intera comunit? aquilana e mio personale, il pi? sincero cordoglio per la scomparsa di Madre Gabriella Merelli, figura luminosa della vita religiosa e spirituale della nostra citt?”, cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, alla notizia della dolorosa perdita – “Per oltre settant’anni ha consacrato la sua esistenza al Signore e al servizio della comunit? monastica di Sant’Amico, testimoniando con umilt?, dedizione e forza d’animo il valore della preghiera e della carit? fraterna – La sua vita, trascorsa nel silenzio della clausura, ? stata in realt? una voce potente di fede, capace di ispirare e confortare quanti hanno avuto la grazia di incontrarla – si legge sul sito web ufficiale. Alla comunit? agostiniana di Sant’Amico e a quanti oggi piangono la sua scomparsa, giunga l’abbraccio sincero e grato della citt? dell’Aquila, che in Madre Gabriella riconosce una presenza discreta ma essenziale della propria storia recente e della propria rinascita”, conclude il sindaco – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

