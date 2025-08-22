L’Aquila, Cordoglio del sindaco Biondi per la scomparsa di Madre Gabriella Merelli, monaca agostiniana

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Con profonda commozione esprimo, a nome dell’intera comunit? aquilana e mio personale, il pi? sincero cordoglio per la scomparsa di Madre Gabriella Merelli, figura luminosa della vita religiosa e spirituale della nostra citt?”, cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, alla notizia della dolorosa perdita – “Per oltre settant’anni ha consacrato la sua esistenza al Signore e al servizio della comunit? monastica di Sant’Amico, testimoniando con umilt?, dedizione e forza d’animo il valore della preghiera e della carit? fraterna – La sua vita, trascorsa nel silenzio della clausura, ? stata in realt? una voce potente di fede, capace di ispirare e confortare quanti hanno avuto la grazia di incontrarla – si legge sul sito web ufficiale. Alla comunit? agostiniana di Sant’Amico e a quanti oggi piangono la sua scomparsa, giunga l’abbraccio sincero e grato della citt? dell’Aquila, che in Madre Gabriella riconosce una presenza discreta ma essenziale della propria storia recente e della propria rinascita”, conclude il sindaco – recita il testo pubblicato online.

