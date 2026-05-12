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Politica

L’Aquila, cordoglio FDI per la scomparsa della madre del consigliere Prospero

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Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della madre del consigliere Francesco Prospero. In una nota congiunta, il capogruppo Massimo Verrecchia e i consiglieri Nicola Campitelli, Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis, Marilena Rossi, Mariassunta Rossi e Paolo Gatti esprimono le più sentite condoglianze al collega in questo momento di grande dolore. “L’amore di sua madre resterà per sempre una luce preziosa nel suo cammino”, dichiarano.

Anche il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, si unisce al cordoglio, esprimendo le sue più sincere condoglianze al consigliere Prospero, a suo padre Antonio e a suo fratello Michele per la perdita della cara mamma e moglie. “In questo momento di profondo dolore, rivolgo a tutta la famiglia la mia sincera vicinanza e un pensiero affettuoso di conforto”, afferma Sigismondi.

La scomparsa della madre del consigliere Prospero ha colpito profondamente la comunità politica, che si stringe attorno alla famiglia in questo periodo difficile. La notizia ha suscitato grande commozione e numerosi messaggi di solidarietà.

L’intera redazione di AbruzzoNews24 si unisce al cordoglio per la perdita della Signora Prospero, esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande tristezza.

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