L’Aquila, Corso gratuito per la conduzione della joëlette elettrica: due giornate di formazione a Palazzo Fibbioni

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Aquila, 27 aprile 2026L’Amministrazione comunale dell’Aquila organizza due giornate di formazione gratuita dedicate alla conduzione della jo?lette elettrica, in programma il 9 e il 30 maggio presso la sala “Cesare Rivera” di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino 4-6.L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini maggiorenni per un massimo di 40 partecipanti per ciascuna giornata, ? finalizzata a promuovere il corretto utilizzo della jo?lette elettrica, acquistata dal Comune in occasione della Settimana Europea della Mobilit? 2025, per favorire il superamento degli ostacoli fisici e sociali e migliorare l’accessibilit? e l’inclusione – si apprende dalla nota stampa. L’attivit? formativa prevede un modulo teorico nella mattinata e una sessione pratica nel pomeriggio, con esercitazioni sul campo dedicate alle tecniche di conduzione del mezzo, alla sicurezza e all’organizzazione delle escursioni – Al termine del percorso sar? possibile essere inseriti, su base volontaria, in un elenco di operatori in grado di utilizzare la jo?lette nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni di sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. I corsi saranno coordinati dal Settore Trasporto Pubblico Locale – Mobilit? Sostenibile e dal Settore del Disability Manager del Comune dell’Aquila, in collaborazione con il Club Alpino Italiano – Sezione dell’Aquila, la Scuola Sezionale di Escursionismo “Stanislao Pietrostefani” e l’Universit? degli Studi dell’Aquila – Previsti, in apertura delle giornate formative, i saluti istituzionali del vicesindaco Raffaele Daniele e dell’assessore alla Mobilit? urbana Paola Giuliani, insieme ai rappresentanti degli enti coinvolti.“Con questa iniziativa – dichiarano il vicesindaco con delega al Disability Manager, Raffaele Daniele, e l’assessore alla Mobilit? urbana, Paola Giuliani – proseguiamo il percorso intrapreso dall’Amministrazione per rendere la citt? sempre pi? accessibile e inclusiva – si apprende dal portale web ufficiale. La jo?lette rappresenta uno strumento concreto per abbattere le barriere e consentire a tutti di vivere il territorio, anche in contesti naturali – precisa il comunicato. La formazione di cittadini volontari capaci di utilizzarla in sicurezza ? un passo fondamentale per rafforzare la cultura della solidariet? e ampliare le opportunit? di partecipazione per tutti”.Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione, scaricabile dall’Albo Pretorio, dal sito www.pumslaquila – viene evidenziato sul sito web. it/mobilita/joelette-elettrica oppure tramite il QR code dedicato, entro il giorno precedente ciascuna data di corso – riporta testualmente l’articolo online. Le richieste saranno accolte secondo l’ordine di arrivo al Protocollo Generale – Sul sito sar? inoltre possibile consultare il disciplinare e il programma dettagliato delle attivit?.Per informazioni ? possibile contattare il Settore Trasporto Pubblico Locale – Mobilit? Sostenibile del Comune dell’Aquila: Roberto Russo – tel. 0862 645521 – roberto – russo@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it