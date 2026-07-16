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Politica

L’Aquila: Corte dei Conti certifica buon governo cdx in Regione Abruzzo, polemiche smentite

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Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale dell’Abruzzo, Massimo Verrecchia, ha dichiarato che la parifica senza rilievi del Rendiconto 2025 della Regione Abruzzo da parte della Corte dei Conti conferma il buon lavoro svolto dall’amministrazione regionale.

Verrecchia ha sottolineato che quando il centrodestra ha preso in mano la guida della Regione nel 2019, ha ereditato una situazione finanziaria complessa. Grazie ad un percorso serio e coerente, è stato possibile risanare i conti, azzerando un disavanzo di centinaia di milioni di euro e ottenendo un saldo positivo.

Il capogruppo ha aggiunto che i risultati ottenuti rafforzano la credibilità dell’Abruzzo e consentono di programmare investimenti e servizi per cittadini e imprese con maggiore serenità. Verrecchia ha criticato le opposizioni per le polemiche e ricostruzioni strumentali passate, sottolineando che oggi è la Corte dei Conti a certificare la correttezza della gestione finanziaria della Regione.

Verrecchia ha concluso dicendo che continueranno a privilegiare il lavoro quotidiano, la serietà amministrativa e la responsabilità istituzionale per costruire un Abruzzo più solido, competitivo e capace di affrontare le sfide del futuro. Ha sottolineato che i cittadini chiedono risultati e che quanto ottenuto dimostra che la strada intrapresa è quella giusta.

L’Aquila, 16 luglio 2026.

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