L’Aquila, Cortile di Celestino: Giubileo spiritualità Mariana, incontro con la travel blogger Alessandrini

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Il Giubileo della Spiritualit? Mariana” ? stato il tema dell’incontro pubblico che si ? svolto nei giorni scorsi, al Palazzetto dei Nobili, nell’ambito della rassegna di appuntamenti promossa e sostenuta dal Comune dell’Aquila e denominata “Il Cortile di Celestino”. Un confronto a cui hanno preso parte, oltre all’assessore al Turismo Ersilia Lancia, il Can. Carmelo Pagano Le Rose, docente di teologia e componente del Comitato Perdonanza e la travel blogger Sara Alessandrini, autrice del volume “Un’altra strada – si apprende dal portale web ufficiale. I miei itinerari mariani in Italia”.“Si ? trattato – ha spiegato l’assessore Lancia – di un dialogo costruttivo e interessante che abbiamo voluto proporre in quasi concomitanza con la giornata giubilare dedicata – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo l’introduzione di Don Carmelo Pagano Le Rose sulla spiritualit? mariana, Sara Alessandrini ci ha fornito degli spunti importanti sullo storytelling che pu? farsi anche nella comunicazione di siti e luoghi di interesse turistico- religioso – Quello del turismo religioso ? uno degli asset ai quali l’amministrazione continua a lavorare anche, come in questo caso, per ci? che attiene la comunicazione e la promozione do luoghi importanti del nostro territorio, in cui si mescolano spiritualit? e bellezze architettonico-naturalistiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Voglio inoltre ringraziare Sara Alessandrini, catholic travel blogger molto seguita sui social media e sul web che per l’occasione ha realizzato contenuti speciali sulla nostra citt? , che divulgher? sui suoi canali social “.

