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L’Aquila, Crisi Aura: pervenute due offerte per il rilancio dell’azienda e la tutela dei lavoratori

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Aquila, 25 aprile 2026“Sono pervenute due offerte formali relative alla situazione di crisi dell’azienda Aura, attualmente in regime di amministrazione controllata”.Lo annuncia il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Si tratta di un passaggio di grande rilevanza per il futuro produttivo del territorio e, soprattutto, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, che rappresentano una priorit? imprescindibile per questa amministrazione comunale – La difesa del lavoro e della dignit? dei lavoratori viene prima di tutto – L’Aquila non pu? permettersi di perdere un presidio produttivo e non lo permetteremo” afferma il sindaco dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “Nelle prossime ore saranno attivate tutte le verifiche necessarie, in stretto raccordo con gli organi competenti, per valutare la solidit? delle proposte ricevute, la sostenibilit? dei piani industriali e le garanzie concrete in termini di continuit? produttiva e occupazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Pretendiamo chiarezza, seriet? e impegni vincolanti – precisa la nota online. Chi investe all’Aquila deve sapere che qui si rispettano i lavoratori e si costruisce sviluppo vero, non operazioni di breve respiro” prosegue Biondi.Le fasi della negoziazione sono seguite dall’avvocato Sergio Della Rocca, in qualit? di esperto nominato dalla Camera di Commercio nell’ambito del percorso di composizione negoziata della crisi di Aura – viene evidenziato sul sito web. “Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione, mantenendo un confronto costante con le istituzioni, le parti sociali e tutti gli attori coinvolti” conclude Biondi.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

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