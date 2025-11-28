L’Aquila, Cristina Collettini lascia la Soprintendenza: il saluto del sindaco Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“? con sincera gratitudine che rivolgo un saluto e un ringraziamento all’architetto Cristina Collettini, che da settembre 2021 a oggi ha guidato con competenza e dedizione la soprintendenza per le province L’Aquila e Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nei quattro anni del suo mandato, la soprintendente ha interpretato il patrimonio culturale come risorsa da preservare, ma anche viva e dinamica – Ha perseguito con passione l’obiettivo di trasformare la tutela in valorizzazione, promuovendo il dialogo con le comunit? locali, gli enti, le istituzioni, e tutti gli attori coinvolti nel processo di ricostruzione e rigenerazione del territorio – recita il testo pubblicato online. Grazie a questa collaborazione istituzionale — puntuale, partecipata e trasparente — come Amministrazione comunale abbiamo potuto avviare e portare avanti progetti fondamentali per la citt? e per le sue frazioni, rendendo possibili interventi di restauro, recupero e valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico – In tempi in cui L’Aquila si prepara a vestire i panni di Capitale italiana della Cultura 2026, la presenza attiva e autorevole di una Soprintendenza attenta e sensibile alle istanze del territorio si ? rivelata un elemento determinante – si apprende dalla nota stampa. Alla soprintendente Collettini vanno i nostri auguri per il nuovo incarico e prestigioso al Castello del Buonconsiglio di Trento che testimonia il valore del suo profilo professionale e umano”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

