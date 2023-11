L’Aquila, Ctgs: Giuliani, “Non c’è alcun commissariamento della società” 

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Non vi ? alcun commissariamento del Centro Turistico del Gran Sasso e, in merito alle esternazioni di esponenti dell’opposizione in Consiglio comunale, ? necessario fornire alcune precisazioni.

Con la delibera del Consiglio comunale 156 del 23 dicembre scorso ? stato approvato il nuovo Contratto di Servizio del Ctgs: con il provvedimento fu dato il via libera ad un emendamento del sindaco per conferire mandato alla societ? di avviare una procedura selettiva per individuare un nuovo direttore amministrativo –

Per avviare questa procedura, tuttavia, occorre una modifica al vigente regolamento per il controllo analogo delle societ? in house – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Come gi? anticipato nel corso dell’audizione della V Commissione consiliare Vigilanza e Controllo del 20 ottobre scorso questo assessorato ha dato mandato agli uffici di procedere con le opportune modifiche ed aggiornamenti del regolamento, inserendo anche criteri oggettivi ed analiticamente misurabili per la valutazione degli Amministratori Unici delle societ? in house – si apprende dalla nota stampa.

Un processo, quello di revisione del regolamento, complessa, che richiede attente valutazioni e tempistiche adeguate – si apprende dalla nota stampa. Pertanto, in attesa di un provvedimento ben articolato e condiviso, ? stato ritenuto opportuno ovviare a questa lacuna con la nomina di due dirigenti, la dottoressa Maria Pia Mazzocco e l’architetto Vincenzo Tarquini, per fornire supporto direzionale e tecnico al Centro turistico – riporta testualmente l’articolo online.

Tale collaborazione, evidentemente, non pu? configurarsi come un commissariamento, ma una risposta temporanea e strategica alle esigenze della societ? al fine di garantire una gestione sempre pi? efficiente del Ctgs nelle more della individuazione del gi? previsto direttore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Paola Giuliani Assessore Comunale con delega alle Societ? Partecipate

