giovedì, Dicembre 4, 2025
L’Aquila, Cucchiarella: Lite al Terminal L. Natali. DASPO urbano della Polizia Municipale ai due aggressori

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Durante la lite violenta avvenuta nel pomeriggio dello scorso 2 dicembre ? stato provvidenziale l’intervento della pattuglia della Polizia Municipale dell’Aquila in servizio presso il Terminal L. Natali”.? quanto comunica l’assessore con delega alla Polizia Municipale, Laura Cucchiarella, che spiega: “La pattuglia presente presso il Terminal, con il supporto di altri agenti della Polizia Municipale intervenuti in ausilio, ? riuscita a sedare lo scontro che ha visto coinvolti due giovani di nazionalit? albanese, di 20 e 21 anni, e un 23enne egiziano, il quale, a seguito dell’aggressione, ha avuto bisogno delle cure del Pronto Soccorso – A conclusione dell’attivit? di accertamento svolta dalla Polizia Municipale, e sulla base dell’informativa trasmessa all’Autorit? Giudiziaria, ai due giovani albanesi ? stato applicato il DASPO urbano, con una sanzione amministrativa e il conseguente ordine di allontanamento”.Prosegue l’assessore Cucchiarella: “Il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale, in stretta sinergia con la Prefettura dell’Aquila e con le Forze dell’ordine, ? chiaro: non sar? tollerata alcuna forma di violenza o microcriminalit? che possa compromettere la tranquillit? della popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un sentito grazie alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine, e in particolare della Polizia Municipale, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro a tutela del bene della nostra comunit?”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

