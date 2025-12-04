L’Aquila, Cucchiarella: Lite al Terminal L. Natali. DASPO urbano della Polizia Municipale ai due aggressori

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Durante la lite violenta avvenuta nel pomeriggio dello scorso 2 dicembre ? stato provvidenziale l’intervento della pattuglia della Polizia Municipale dell’Aquila in servizio presso il Terminal L. Natali”.? quanto comunica l’assessore con delega alla Polizia Municipale, Laura Cucchiarella, che spiega: “La pattuglia presente presso il Terminal, con il supporto di altri agenti della Polizia Municipale intervenuti in ausilio, ? riuscita a sedare lo scontro che ha visto coinvolti due giovani di nazionalit? albanese, di 20 e 21 anni, e un 23enne egiziano, il quale, a seguito dell’aggressione, ha avuto bisogno delle cure del Pronto Soccorso – A conclusione dell’attivit? di accertamento svolta dalla Polizia Municipale, e sulla base dell’informativa trasmessa all’Autorit? Giudiziaria, ai due giovani albanesi ? stato applicato il DASPO urbano, con una sanzione amministrativa e il conseguente ordine di allontanamento”.Prosegue l’assessore Cucchiarella: “Il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale, in stretta sinergia con la Prefettura dell’Aquila e con le Forze dell’ordine, ? chiaro: non sar? tollerata alcuna forma di violenza o microcriminalit? che possa compromettere la tranquillit? della popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un sentito grazie alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine, e in particolare della Polizia Municipale, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro a tutela del bene della nostra comunit?”.

