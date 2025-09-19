L’Aquila, Cucina Italiana patrimonio immateriale dell’Umanità. L’Aquila sostiene progetto con il “Pranzo della domenica”. Il 21 settembre diretta con il programma di Rai1 “Domenica In”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Anche la citt? dell’Aquila supporta la candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Umanit?. Un progetto, sostenuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranit? alimentare e delle Foreste e dal Ministero della Cultura e dall’Anci – l’associazione dei Comuni Italiani – per riconoscere l’importanza della cucina italiana, valorizzandone la qualit? delle produzioni e la tutela delle tradizioni culinarie – si apprende dalla nota stampa. Nell’ambito di questo processo nasce l’iniziativa, prevista domenica 21 settembre in diversi Comuni, dal nord al sud dell’Italia, denominata “Il pranzo della domenica-italiani a tavola” e che trover? spazio nel programma televisivo Domenica In, in onda su Rai1 a partire dalle ore 14:00.Durante la trasmissione verranno effettuati collegamenti dalle varie regioni italiane e verranno illustrate specialit? e peculiarit? della cucina e della tipicit? dei prodotti dei territori coinvolti – precisa la nota online. Dall’Aquila il collegamento sar? curato dal giornalista e scrittore Bruno Vespa e sono previsti gli interventi dello chef Niko Romito e dell’esperto di gastronomia Antonello Moscardi.Nel capoluogo d’Abruzzo il collegamento verr? effettuato all’interno di uno dei cortili dei prestigiosi palazzi restituiti a nuova bellezza dopo il terremoto del 6 aprile 2009 e dove saranno esposti, illustrati e cucinati piatti caratterizzanti la cucina abruzzese –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it