L’Aquila, Cultura: Cantiere Città Junior Edition, appuntamento finale all’Aquila venerdì 23 e sabato 24 maggio 2025

Si chiuderà all'Aquila il 23 e il 24 maggio prossimi il percorso di Cantiere Città Junior Edition, iniziativa di rete tra le dieci città finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura 2026, pensata per mettere i giovani residenti al centro della progettazione culturale dei territori. Tra gennaio e aprile 2025, per 10 weekend, 63 ragazze e ragazzi under 23 delle città di Alba, Agnone, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e L'Aquila hanno ideato e organizzato appuntamenti culturali nella propria città e hanno partecipato agli eventi proposti dalle altre. L'iniziativa è realizzata nell'ambito della terza edizione di Cantiere Città, il programma di capacity building promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali per le città finaliste a Capitale italiana della Cultura 2026, con l'obiettivo di valorizzare la progettazione attivata per il dossier di candidatura e dare un futuro ad alcune delle proposte. Venerdì 23 maggio L'Aquila darà spazio a musica, arte e immagini in una giornata aperta al pubblico, promossa grazie alla convenzione stipulata tra Comune dell'Aquila, Conservatorio di Musica "Alfredo Casella", Accademia delle Belle Arti dell'Aquila e la sede abruzzese del Centro sperimentale di Cinematografia. Da questa collaborazione è nato il progetto "La mia città: suoni e immagini dalla settima arte", con cui la città dell'Aquila e il suo territorio vengono raccontati attraverso i set cinematografici che li hanno visti protagonisti. Nella stessa giornata di venerdì 23 maggio, presso il Paper Concert Hall del Conservatorio di Musica "Alfredo Casella", alle ore 18.00 sarà inaugurata la mostra di locandine dei film realizzate dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti. Alle ore 18.30 sarà proiettato il docufilm "La mia città. Suoni e immagini dalla settima arte", a cura degli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia – sede Abruzzo, con esecuzione dal vivo dei temi sonori composti e arrangiati dagli studenti del Conservatorio di Musica "Alfredo Casella". Sabato 24 maggio alle ore 10.00 la sala Conferenze della sede municipale di Palazzo Margherita ospiterà l'appuntamento finale di Cantiere Città Junior Edition, nel corso del quale sarà illustrata l'iniziativa e il percorso che ha portato i giovani residenti a raccontare i rispettivi territori con iniziative diversificate: visite guidate ai centri storici, laboratori di cinema e teatro, incontri con grandi protagonisti della cultura cittadina, cammini e itinerari storici, escursioni notturne nella natura, laboratori di cucina e degustazioni di prodotti tradizionali. "Abbiamo accolto con grande entusiasmo questa iniziativa che incarna pienamente lo spirito del progetto di Capitale italiana della Cultura 2026 dando voce e spazio ai giovani che sono i veri protagonisti della trasformazione dei territori. Una straordinaria opportunità per L'Aquila, che negli anni ha saputo costruire un percorso di rigenerazione profondo e duraturo, fondato sulla cultura come motore di rinascita, coesione e sviluppo. La nostra città è oggi un luogo attrattivo, in crescita, aperto al confronto con altre realtà italiane ed internazionali. Un risultato reso possibile grazie a un sistema culturale e formativo di eccellenza: penso al Conservatorio Casella, all'Accademia di Belle Arti, al Centro Sperimentale di Cinematografia, che, come in questo caso, lavorano insieme per costruire un'identità viva e contemporanea. Crediamo nella forza delle idee, nella condivisione e nella bellezza, valori alla base della nostra azione amministrativa. Eventi come questo ne sono la conferma più concreta" così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. "Questa esperienza comune è stata un laboratorio creativo che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze delle scuole d'arte della città dell'Aquila: un dialogo tra le opere di studentesse e studenti di cinema, musica e grafica. Confidiamo che sia un arricchimento umano e formativo per chi ha prodotto arte e per il pubblico" ha dichiarato Francesca Mannocchi, direttrice artistica del corso di "Reportage audiovisivo" della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia. "I ragazzi dell'Accademia delle Belle arti dell'Aquila hanno partecipato con molto entusiasmo al progetto, attraverso la realizzazione di una mostra di tavole artistiche ispirate alle locandine dei film che sono stati girati a L'Aquila e nel territorio. Si tratta di lavori originali, di grande pregio, attraverso i quali i nostri studenti hanno voluto raccontare ai ragazzi delle altre città finaliste, che saranno ospiti, la città dell'Aquila attraverso il suo patrimonio culturale e monumentale. Un cardine su cui appoggia la designazione della città dell'Aquila a capitale italiana della cultura 2026" ha aggiunto il presidente dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, Rinaldo Tordera. "Un'iniziativa dedicata a promuovere il protagonismo giovanile, la partecipazione attiva e lo scambio culturale tra le ragazze e i ragazzi delle istituzioni coinvolte nella candidatura. Attraverso un approccio multidisciplinare che unisce immagini, musica e narrazione audiovisiva, il progetto intende raccontare la città attraverso i set cinematografici e le produzioni audiovisive di cui è stata protagonista. Al centro dell'iniziativa vi sarà l'esecuzione dal vivo di brani originali composti e prodotti dagli studenti del Conservatorio, a testimonianza della loro creatività e del valore formativo dell'esperienza" ha sottolineato il direttore del Conservatorio dell'Aquila, Claudio Di Massimantonio. Di seguito il trailer del video L'Aquila, la mia città: immagini e suoni dalla settima arte https://www.youtube.com/watch?v=iw8dohbCJA0

