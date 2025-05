L’Aquila, Cultura: Premio Letterario Benedetto Croce nel 2026 all’Aquila. Un orgoglio per la nostra città

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Nel 2026 L’Aquila sar? Capitale Italiana della Cultura, e poter ospitare nell’ambito di questo straordinario appuntamento la XXI edizione del Premio nazionale di cultura Benedetto Croce sar? per noi motivo di orgoglio e responsabilit?”.A dichiararlo ? il consigliere comunale e presidente di I Commissione Bilancio, Livio Vittorini, che questa mattina all’auditorium del Parco della Scienza di Teramo ha preso parte alla manifestazione conclusiva del lavoro delle Giurie Popolari del Premio – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 2013 sono state introdotte le “giurie popolari” che affiancano la giuria, presieduta dalla scrittrice Dacia Maraini, nell’individuazione dei testi premiati.“Il Premio Croce – ha aggiunto Vittorini – rappresenta infatti molto pi? di un riconoscimento letterario: ? un laboratorio di pensiero, un esercizio collettivo di cittadinanza culturale, una rete viva che unisce scuole, associazioni, istituzioni e territori in un dialogo profondo attorno ai libri, alle idee e alla bellezza della parola”.“La cultura ? uno degli elementi individuati dal sindaco Biondi e dall’Amministrazione quale strumento di ricostruzione del nostro patrimonio identitario e di coesione sociale – si apprende dalla nota stampa. L’Aquila ? pronta ad accogliere il Premio Croce con entusiasmo e rispetto, consapevole del suo valore e desiderosa di condividere con tutte le giurie, i lettori, gli autori e gli organizzatori un cammino di crescita comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio, il sindaco di Pescasseroli Giuseppe Sipari, e il Responsabile del Premio Croce,Pasquale D’Alberto, per la sensibilit? e l’attenzione mostrata nei confronti della nostra citt? e del suo territorio” ha concluso Vittorini.

