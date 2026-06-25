L’Aquila, da luglio ad agosto arriva il festival “Leggo per Legittima Difesa” con 19 appuntamenti culturali e artistici.

Prenderà il via il prossimo sabato 4 luglio a Pettorano sul Gizio (L’Aquila) la decima edizione di “Leggo per legittima difesa – Festival di narrazioni, arte e musica”, la rassegna dedicata ai libri e agli autori organizzata e promossa dall’associazione culturale Terza Pagina e con la direzione artistica della giornalista Chiara Buccini. Nato nell’estate del 2020, il festival quest’anno si trasforma in un vero e proprio evento diffuso sul territorio che prevede 19 appuntamenti fino al 28 agosto, tra cui presentazioni di libri, laboratori, visite guidate e il tradizionale Concerto di Ferragosto.

Il cartellone dell’estate 2026 vedrà la presenza di autori di diversi generi letterari, con temi che sp