L’Aquila, Dal 28 al 30 agosto la Perdonanza Celestiniana diventa una mostra. “Le celebrazioni celestiniane nella storia”: tutte le tappe della Perdonanza dalle origini a oggi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

E’ frutto della collaborazione tra Comune dell’Aquila e Archivio di Stato del’Aquila la mostra su totem “Le celebrazioni celestiniane nella storia” che sar? aperta dal 28 al 30 agosto a Palazzetto dei Nobili.

Da un lato l’intento dell’Archivio di Stato di mettere le competenze tecnico-scientifiche e il patrimonio documentario a disposizione della Citt? e dell’Istituzione che la rappresenta e la guida, unito alla voglia di tornare a svolgere un’attivit? di promozione culturale in centro storico; dall’altro l’attivismo, la propositivit? e le risorse gestionali del Comune per concretizzare l’iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale.

L’esposizione si sviluppa su 12 pannelli che, a partire dalle premesse, l’incoronazione di Celestino V e la concessione dell’indulgenza, ripercorrono le celebrazioni per il Santo patrono anche nelle modalit? laiche e festose che rendevano la citt? teatro di palii, tornei, giochi, macchine pirotecniche, senza trascurare il rito, molto documentato per l’Ottocento ma sempre attuato, dell’ostensione delle reliquie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

L’approdo al Novecento, attraverso lo snodo della seicentenaria celebrazione del 1894, restituisce la benedizione delle macchine, in belle foto d’epoca, la grandiosa rievocazione dell’incoronazione del 1932, la triplice celebrazione del 1956 (oltre alle celebrazioni celestiniane il VII centenario dell’istituzione della diocesi dell’Aquila, il V della morte di San Giovanni da Capestrano raffigurato davanti alla Porta Santa in un manifesto recuperato in tre porzioni), fino alla “rivitalizzazione” del 1983 in cui si mette in rilievo il concorso degli artisti Remo Brindisi e Fulvio Muzi.

E’ nell’intenzione del Comune dell’Aquila portare la mostra nelle scuole nel prossimo anno scolastico per un svolgere un progetto formativo sulla Perdonanza e sulle sue radici storiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Si ringraziano il Museo Nazionale d’Abruzzo – MuNDA per le immagini di capolavori d’arte e i numerosi fotografi – Gino Di Paolo, Luca Del Monaco / Textus Edizioni, Mauro Congeduti – che hanno cortesemente inviato i loro scatti.

Si ringraziano inoltre Floro Panti e Goffredo Palmerini per le foto della Perdonanza del 1983 e Paolo e Franco Muzi per i bozzetti delle bandiere disegnate da Fulvio – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’appuntamento con la mostra ? dal 28 al 30 agosto, dalle 11 alle 20, presso il Palazzetto dei Nobili all’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it