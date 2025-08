L’Aquila, Dal 9 agosto torna la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”, dedicata ad Aquino Reato

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Presentata questa mattina, presso la sala Conferenze di Palazzo Margherita, l’8^ edizione della rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”, iniziativa sostenuta dal Comune dell’Aquila e divenuta negli anni un consueto ed atteso appuntamento, che impreziosisce l’intenso programma culturale dell’estate aquilana – si apprende dal portale web ufficiale. Nella suggestiva location della scalinata di San Bernardino, saranno otto le proiezioni in programma dal 9 al 13 agosto e dal 16 al 18 agosto, tutte con inizio alle ore 21.00 e con ingresso libero – Come per la precedente edizione, tutte le pellicole avranno sottotitoli per i non udenti, a conferma dell’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere una cultura inclusiva e fruibile da tutti.A presentare il cartellone della manifestazione, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e l’imprenditore Marco Reato, promotore dell’iniziativa e figlio dello storico ideatore Aquino Reato, al quale dal 2018 ? dedicata la rassegna – ?”Cinema sotto le stelle” ? uno degli appuntamenti pi? amati dell’estate aquilana, capace di coniugare intrattenimento di qualit?, bellezza dei luoghi e condivisione – ha dichiarato il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Una manifestazione che, anno dopo anno, ha saputo crescere e rinnovarsi, mantenendo vivo il ricordo di Aquino Reato, figura appassionata e lungimirante, cui si deve l’intuizione originaria di questa rassegna – Ringrazio Marco Reato per la dedizione con cui porta avanti l’eredit? culturale del padre, e per il contributo concreto che continua a offrire alla vita culturale cittadina – si legge sul sito web ufficiale. Come amministrazione siamo felici di sostenere iniziative capaci di promuovere la partecipazione, l’inclusione e la valorizzazione del nostro centro storico attraverso il linguaggio universale del cinema?.?“Cinema sotto le stelle” rappresenta un mio personale impegno nel dare continuit? ad un progetto culturale che mio padre avvi? tanti anni fa e che negli anni si ? consolidato come un appuntamento fisso nell’estate aquilana – ha dichiarato Marco Reato, figlio dell’ideatore della rassegna Aquino Reato – Ringrazio l’Amministrazione Comunale nel voler continuare a supportare e a condividere i valori ricreativi, culturali e di partecipazione collettiva insiti nell’iniziativa, e sono orgoglioso di poter dare un piccolo contributo alla promozione della cultura cinematografica nella mia citt?.?Di seguito i film in proiezione:9 agosto – THE FALL GUY (commedia/azione)10 agosto – IF – GLI AMICI IMMAGINARI (animazione)11 agosto – RITORNO AL FUTURO (cult)12 agosto – OPPENHEIMER (drammatico/storico)13 agosto – KUNG FU PANDA 4 (animazione)16 agosto – ROMEO ? GIULIETTA (commedia)17 agosto – E.T. (cult)18 agosto – TARTARUGHE NINJA – CAOS MUTANTE (animazione)

