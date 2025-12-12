L’Aquila, Dal Progetto C.A.S.E. a scuola nazionale VVF: ufficializzato il passaggio dell’area al Corpo dei Vigili del Fuoco

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:? stato sottoscritto questa mattina a Palazzo Margherita il verbale di consegna in uso governativo del compendio immobiliare del Progetto C.A.S.E. di Sassa, necessario alla realizzazione del Centro di Formazione territoriale dell’Aquila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, futura scuola di riferimento per l’Italia centrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un progetto che dispone di un finanziamento complessivo di 34 milioni di euro, di cui 19 milioni stanziati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), nella seduta di dicembre 2024.Alla firma hanno partecipato il sottosegretario di Stato, Emanuele Prisco, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, la responsabile della direzione regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio, Caterina Micossi, il dirigente per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata dell’Aquila, Salvatore Castaldo – Il compendio, trasferito allo Stato per un valore dichiarato di oltre 17 milioni di euro, comprende 18 edifici residenziali multipiano, un centro di aggregazione sociale e le relative pertinenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’area nata nell’emergenza post-sisma che, grazie a questo passaggio, verr? completamente rigenerata e trasformata in una struttura strategica per la sicurezza nazionale e territoriale, progettata secondo criteri di innovazione tecnologica, sostenibilit? ambientale e funzionalit? operativa – si apprende dal portale web ufficiale. La conclusione dell’iter – avviato nel 2021 – ? stata possibile grazie a un complesso percorso tecnico-amministrativo svolto in piena collaborazione tra Comune dell’Aquila, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Agenzia del Demanio con l’approvazione dello schema di convenzione, verifica dello stato di consistenza del compendio, rimozione dei vincoli connessi agli impianti fotovoltaici presenti sui lastrici solari e rimodulazione dei rapporti contrattuali col gestore degli impianti – precisa la nota online. L’operazione rientra, infatti, tra le iniziative del Piano Citt? degli immobili pubblici dell’Aquila, firmato nel 2024 tra il Comune e l’Agenzia del Demanio, e consentir? di valorizzare un’area oggi in disuso, trasformandola in una struttura strategica per la sicurezza e la protezione civile del territorio – “La nuova scuola dei Vigili del Fuoco rappresenta un investimento strategico per il Corpo e per la Nazione: consentir? di accelerare la formazione del personale neo-assunto, garantendo tempi pi? rapidi di ingresso in servizio e una preparazione sempre pi? qualificata – viene evidenziato sul sito web. La scelta de L’Aquila non ? casuale: questa citt? ha un rapporto profondo e speciale con i Vigili del Fuoco, segnato dalla prova durissima del terremoto e testimoniato dal primo giuramento del Corpo celebrato fuori da Roma nel 2023. Qui costruiamo un presidio di professionalit? e memoria, al servizio dell’Italia” ha dichiarato il sottosegretario di Stato, Emanuele Prisco – aggiunge testualmente l’articolo online. “La firma odierna rappresenta un traguardo decisivo per la nostra comunit?. Il nuovo Centro di formazione garantir? un presidio stabile per l’addestramento dei Vigili del Fuoco dell’intero territorio regionale, generando benefici economici, logistici e occupazionali per la citt? dell’Aquila e per l’intero Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Consegniamo allo Stato un’area che negli anni dell’emergenza ha svolto una funzione fondamentale e che oggi diventa simbolo di rinascita, innovazione e sicurezza al servizio dell’Italia, grazie alla collaborazione istituzionale seria e costante portata avanti come Amministrazione con il Governo, il dipartimento dei Vigili del Fuoco, l’Agenzia del Demanio – ? una testimonianza concreta di come la ricostruzione aquilana non riguardi soltanto gli edifici, ma anche la capacit? di immaginare nuovi usi, nuove funzioni e nuove opportunit? per le aree che il terremoto ha segnato” ha commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

