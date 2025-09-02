L’Aquila, Dall’ 8 settembre i nuovi orari di ricevimento per il Progetto C.A.S.E. e M.A.P.

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’ufficio Assegnazione del Comune dell’Aquila comunica che, dall’8 settembre al 18 ottobre 2025, rester? chiuso al pubblico per motivi organizzativi, ad eccezione delle attivit? legate al censimento e alla riscossione – Per tali servizi saranno garantiti i seguenti orari di ricevimento:? Luned?: dalle ore 9:30 alle ore 12:30? Mercoled?: dalle ore 15:30 alle ore 17:00
