martedì, Settembre 2, 2025
Attualità

L’Aquila, Dall’ 8 settembre i nuovi orari di ricevimento per il Progetto C.A.S.E. e M.A.P.

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’ufficio Assegnazione del Comune dell’Aquila comunica che, dall’8 settembre al 18 ottobre 2025, rester? chiuso al pubblico per motivi organizzativi, ad eccezione delle attivit? legate al censimento e alla riscossione – Per tali servizi saranno garantiti i seguenti orari di ricevimento:? Luned?: dalle ore 9:30 alle ore 12:30? Mercoled?: dalle ore 15:30 alle ore 17:00

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

