L’Aquila, Dalla fragilità all’opportunità: al via i tirocini per l’inclusione sociale nel Comune dell’Aquila

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attiva e restituire dignit? attraverso il lavoro, il Settore Politiche Sociali del Comune dell’Aquila ha approvato l’Avviso Pubblico per l’accesso a 30 tirocini di inclusione sociale, rivolti ai cittadini residenti nel Comune dell’Aquila, inoccupati o disoccupati, con presa in carico sociale e ISEE 2025 fino a 10.140 euro o beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI). ?Investiamo sulle persone – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini – e lo facciamo sostenendo chi ? in difficolt? con percorsi concreti, capaci di rimettere in moto competenze, motivazione e autonomia – viene evidenziato sul sito web. ? I tirocini, della durata di 6 mesi e prorogabili, si svolgeranno presso attivit? e realt? del territorio, con un impegno fino a 30 ore settimanali e un’indennit? fino a 500 euro mensili – precisa il comunicato. L’ Avviso ? disponibile sul sito istituzionale dell’Ente – si apprende dalla nota stampa.

