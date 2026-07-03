L’Aquila: “Danziamo nel Mondo” fa tappa in India con Sensazione di Movimento, domenica 5 luglio a Piazza Chiarino

L’evento “Danziamo nel Mondo” fa tappa in India con Sensazione di Movimento

L’AQUILA – Domenica 5 luglio 2026, dalle ore 17:00 alle 18:30, Piazza Chiarino ospiterà la tappa dedicata al Bollywood all’interno dell’evento “Danziamo nel Mondo”, ideato e promosso dal PAQ Center in collaborazione con L’Aquila 2026.

La lezione, a cura di Mardin Nazad e dal gruppo di danza Bollywood di Sensazione di Movimento L’Aquila, accompagnerà il pubblico alla scoperta di una disciplina coinvolgente, colorata e ricca di energia. L’iniziativa è aperta a tutti e non richiede alcuna esperienza di danza né prenotazione. Bambini, ragazzi, adulti potranno partecipare gratuitamente e lasciarsi guidare alla scoperta di una delle espressioni artistiche più rappresentative della cultura indiana.

“Abbiamo scelto di aderire perché Danziamo nel Mondo rappresenta un’occasione preziosa per mostrare come stili apparentemente lontani siano in realtà parte di un’unica grande storia della danza. Far conoscere queste connessioni significa offrire uno sguardo nuovo sulla cultura e sulle sue continue evoluzioni,” ha spiegato la maestra Mardin Nazad.

Durante l’evento sarà possibile ritirare gratuitamente il Passaporto del Danzatore presso gli stand presenti nelle diverse piazze. Ogni disciplina permetterà ai partecipanti di ottenere il timbro del Paese rappresentato, partecipando attivamente alla lezione per almeno 10 minuti. Al termine del percorso, chi avrà raccolto tutti i timbri delle sette nazioni protagoniste di “Danziamo nel Mondo” riceverà un ingresso omaggio al Premio Danza Città dell’Aquila.

I dirigenti dell’ASD Sensazione di Movimento, Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, esprimono sincera gratitudine al PAQ Center per aver reso possibile un’iniziativa che valorizza la danza come strumento di incontro, inclusione e scoperta delle diverse culture.