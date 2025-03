L’Aquila, Dattoli alla presidenza di Confindustria: le congratulazioni del sindaco Biondi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“A nome dell’amministrazione comunale e dell’Anci Abruzzo, rivolgo le pi? sentite congratulazioni a Lorenzo Dattoli per la sua nomina a presidente di Confindustria Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Sono convinto che una collaborazione attiva tra istituzioni, imprenditori e cittadini possa tradursi in concrete opportunit? di rilancio dell’occupazione e di crescita per l’intera comunit? abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Confidiamo in una collaborazione proficua, improntata al confronto e al dialogo nell’interesse dei nostri territori – precisa il comunicato. Auguro al presidente Dattoli un buon lavoro auspicando che il suo mandato porti benefici tangibili a tutto il mondo imprenditoriale e alla nostra amata regione” cos? il sindaco dell’Aquila e presidente ANCI Abruzzo, Pierluigi Biondi.

